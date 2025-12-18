بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۷ آذرماه) در شرایط «قابل قبول» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۰ و در وضعیت قابل قبول قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۵۹ و در شرایط قابل قبول نیز است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌ ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۲۹ روز «قابل قبول»، ۱۱۳ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۲۰ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، کیفیت هوا ، هوای تهران
خبرهای مرتبط
چه کسی فرمان «تعطیلی مدارس» در کشور‌های مختلف را امضا می‌کند؟/ محیط‌زیست فقط مشورت می‌دهد
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
ویتامین‌هایی که می‌تواند عوارض مسمومیت ناشی از آلودگی هوا را کم کند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
اعلام روش‌های مشارکت مردم در پویش ملی یلدای مهربانی
خانه‌ای بی میزبان بیماران پروانه‌ای در جشن یلدای ۱۴۰۴ شد
توصیه هلال احمر ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
۵۸۰ هزار دیدار با خانواده ایثارگران در طرح سپاس
آماده‌باش بیش از ۲۵ هزار نیروی عملیاتی هلال احمر در زمستان امسال
آخرین اخبار
آماده‌باش بیش از ۲۵ هزار نیروی عملیاتی هلال احمر در زمستان امسال
۵۸۰ هزار دیدار با خانواده ایثارگران در طرح سپاس
خانه‌ای بی میزبان بیماران پروانه‌ای در جشن یلدای ۱۴۰۴ شد
توصیه هلال احمر ویژه حجاج حج تمتع ١۴٠۵
اعلام روش‌های مشارکت مردم در پویش ملی یلدای مهربانی
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هموطن/ ۲ فوتی و یک مفقودی در سیل استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور