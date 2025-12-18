باشگاه خبرنگاران جوان - هیات وزیران در جلسه ۱۶ آذرماه امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (۵) و بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند‌های یادشده را تصویب کرد که ۲۵ آذرماه با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این آیین نامه سازمان برنامه و بودجه کشور مبالغ کالابرگ را از محل حذف یارانه بگیران دهک‌های هشتم نهم و دهم از طریق سازمان حسب مورد به حساب بانکی معرفی شده شرکت مجری طرح کالابرگ واریز نماید.

هزینه اجرای طرح کالابرگ و زیر ساخت‌های مرتبط حداکثر یک درصد (۱) یارانه‌های پرداختی در اجرای کالابرک موضوع این آیین نامه میباشد که با تشخیص سازمان هزینه می‌شود.

مبلغ یارانه برای خرید از طریق کالابرگ متناسب با منابع وصولی اختصاص می‌یابد.

سرپرستان خانوار‌های مشمول یارانه نقدی که تمایل دارند مبالغ یارانه نقدی ماهانه خود را نیز برای خرید کالا‌های اساسی مجاز از طریق کالابرگ اختصاص دهند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ای که سازمان مشخص می. کند موافقت خود را اعلام نمایند.

وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند نسبت به تأمین و توزیع به موقع کالا‌های اساسی مجاز در اجرای کالابرگ در سراسر کشور اقدام نمایند؛ پاسخگویی به مراجعات مردمی و همچنین رسیدگی و رفع مغایرت‌ها بین فروشگاه‌های طرف قرارداد و ذی نفع نهایی در خصوص کالا‌های مجاز خریداری شده و مبالغ پرداختی بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت انجام می‌شود.

در خصوص حفظ قدرت خرید بابت کالا‌های سلامت در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های مربوطه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابه التفاوت نرخ جدید با مبلغ دویست و هشتاد و پنج هزار (۲۸۵،۰۰۰ ریال را به ردیف درآمدی مربوطه واریز و به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید؛ سازمان یاد شده حداکثر تا پانزدهم ماه بعد نسبت به تخصیص آن به ذینفعان با اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام می‌نماید.

خانوار‌های واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که بر اساس داده‌های پایگاه میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی شش ماهه به روزرسانی اطلاعات توسط وزارت تعاون به میزان مندرج در جدول زیر یا بیشتر باشد غیر مشمول حمایت دولت موضوع این آیین نامه تلقی می‌شوند.

بر اساس این مصوبه برای خانوار‌های بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش یک واحد (معادل ۲۵ درصد) به ضریب مندرج در ردیف پنجم جدول فوق اضافه می‌شود.

به منظور تنظیم سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت علاوه بر دهک‌های هشتم، نهم و دهم یارانه نقدی خانوار‌های زیر حذف خواهد شد:

۱- خانوار‌های دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلا‌های مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بیش از پانصد میلیارد ریال.

۲- خانوار‌های دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال

۳- خانوار‌هایی که در سه سال گذشته میزان مصرف برق و گاز آنها از میزان استاندارد مربوطه بالاتر بوده و یک ماه پس از اعلام وزارت نیرو یا وزارت نفت نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود اقدام ننمایند در صورت امکان تطابق مشخصات مشترکین با مصرف کننده نهایی.

۴- ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه و وزارت کشور.

نحوه تشخیص مشمولان بند‌های (۱) و (۲) این ماده در چارچوب ضوابط مربوط به احکام موضوع بند‌های (ت) و بند (ح) تبصره (۱) قانون خواهد بود.

وضعیت خانوار‌هایی که واجد شرایط مذکور در مواد (۱۱) و (۱۲) این آیین نامه نیستند و غیر مشمول حمایت دولت بوده‌اند، تغییری نخواهد کرد.

منابع حاصل از حذف یارانه مشمولان این آیین نامه مطابق با بند (پ) تبصره (۱۳) قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

خانواده‌های حذف شده می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوط در وزارت تعاون نسبت به ثبت اعتراض اقدام نمایند؛ وزارت مکلف است با استفاده از اطلاعات و داده‌های به روزرسانی شده موجود در پایگاه اظهارات و مدارک معترضین را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را ضمن اطلاع به سرپرست خانوار به سازمان اعلام. نماید به روزرسانی داده‌های مذکور حداکثر در دوره‌های زمانی شش ماهه انجام می‌گردد.

چنانچه خلاف اظهارات متقاضی به موجب این ماده محرز گردد، ضمن قطع یارانه دریافتی در خصوص استرداد یارانه‌های قبلی من غیرحق نیز مطابق با ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی آن اقدام خواهد شد.

به منظور بهبود و به روزرسانی مستمر و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب درخواست سازمان یا وزارت و با رعایت ماده (۴) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، اقلام داده‌ای برخط مورد نیاز برای ثبت نام و صحت سنجی آن حداکثر دوبار در سال را به وزارت و سازمان مربوطه ارائه کنند.

وزارت تعاون مکلف است با رعایت تشریفات موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ امکان دسترسی کامل برای مشاهده اطلاعات موجود در پایگاه و گزارش گیری از آن را برای سازمان فراهم سازد.

در اجرای آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوار‌های ایرانی و اتباع خارجی، سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به اعلام ماهانه ساختار خانوار و تغییرات آن به وزارت و سازمان برای انجام تکالیف مقرر جهت واریز یارانه ظرف یک (۱) ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اقدام نماید.

تا زمان نهایی شدن پایگاه خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور، مبنای وسع سنجی، ساختار خانوار ارسالی ماهانه توسط سازمان به وزارت خواهد بود؛ سازمان موظف است نسبت به ثبت نام از متقاضیان جدید و جاماندگان یارانه نقدی در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام نماید.

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران مکلف است وجوه مربوط به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فراورده‌های نفتی را بر اساس ماده (۴) آیین نامه جزء (۱) بند (ت) تبصره (۳) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۷۶۹۳ ت ۶۳۸۴۴ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید و باقیمانده منابع مذکور به حساب سازمان واریز می‌شود.

در صورتی که وجوه مذکور به حساب مربوط در سازمان واریز شود سازمان بر اساس اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران و بدون نیاز به ابلاغ تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ساز و کار ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ نسبت به واریز وجوه مربوط به حساب رابط تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید.

منبع: ایرنا