دو نماینده ایران در دور مقدماتی بخش انفرادی مسابقات بین‌المللی بدمینتون قزاقستان موفق به برد کشور میزبان و نماینده اسلواکی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون آستانه قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور بازیکنان مطرح و دارای رنکینگ‌های بالای جهانی آغاز شده و نمایندگان ایران در روزهای ابتدایی این رقابت‌ها نتایج متفاوتی را به ثبت رساندند.

در بخش انفرادی مردان، نیما رستم‌پور با عملکردی قابل‌توجه موفق شد جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را کسب کند. وی در نخستین دیدار خود مقابل نماینده اسلواکی قرار گرفت و با نتایج ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید. رستم‌پور در ادامه نیز برابر نماینده امارات به میدان رفت و با نتایج ۲۱ بر ۹، ۲۲ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۲۰ حریف خود را شکست داد.

در بخش انفرادی بانوان، پریا اسکندری در دیدار مقابل نماینده کشور میزبان، قزاقستان، با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی دست یابد.

همچنین زهرا رباطی در دیدار خود برابر نماینده فرانسه با وجود تلاش قابل‌تقدیر، با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۹ مغلوب حریف شد.

در بخش دونفره بانوان نیز تیم مبینا ندایی و زهرا رباطی مقابل نمایندگان هند قرار گرفت که این دیدار با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۵ با شکست نمایندگان کشورمان به پایان رسید .

مسابقات چلنج بین‌المللی آستانه قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور نمایندگانی از ۳۷ کشور همچنان ادامه دارد و نمایندگان کشورمان در مراحل بعدی این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

برچسب ها: مسابقات بدمینتون ، بدمینتون
خبرهای مرتبط
بدمینتون جوانان جهان؛
صعود احمدلو به دور بعد با شکست حریف ایرلندی
مسابقات بدمینتون ویکتور ترکیه؛ حیاتی برنزی شد
اجلاس کنفدراسیون بدمینتون آسیا با حضور نمایندگان ایران در کوالالامپور برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
آخرین اخبار
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم