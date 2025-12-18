باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات چلنج بین‌المللی بدمینتون آستانه قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور بازیکنان مطرح و دارای رنکینگ‌های بالای جهانی آغاز شده و نمایندگان ایران در روزهای ابتدایی این رقابت‌ها نتایج متفاوتی را به ثبت رساندند.

در بخش انفرادی مردان، نیما رستم‌پور با عملکردی قابل‌توجه موفق شد جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را کسب کند. وی در نخستین دیدار خود مقابل نماینده اسلواکی قرار گرفت و با نتایج ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید. رستم‌پور در ادامه نیز برابر نماینده امارات به میدان رفت و با نتایج ۲۱ بر ۹، ۲۲ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۲۰ حریف خود را شکست داد.

در بخش انفرادی بانوان، پریا اسکندری در دیدار مقابل نماینده کشور میزبان، قزاقستان، با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی دست یابد.

همچنین زهرا رباطی در دیدار خود برابر نماینده فرانسه با وجود تلاش قابل‌تقدیر، با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۹ مغلوب حریف شد.

در بخش دونفره بانوان نیز تیم مبینا ندایی و زهرا رباطی مقابل نمایندگان هند قرار گرفت که این دیدار با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۵ با شکست نمایندگان کشورمان به پایان رسید .

مسابقات چلنج بین‌المللی آستانه قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور نمایندگانی از ۳۷ کشور همچنان ادامه دارد و نمایندگان کشورمان در مراحل بعدی این رقابت‌ها به مصاف حریفان خود خواهند رفت.