باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز اظهار کرد: متاسفانه یکی از دغدغههای اصلی مدیریت ترافیک در فصل زمستان بی توجهی به همراه داشتن تجهیزات زمستانه مانند زنجیر چرخ است که این مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه در طرح زمستانه امسال بیش از ۹۰ هزار نیروی عملیاتی و میدانی در محورهای برفگیر و کوهستانی کشور مستقر هستند، افزود: علاوه بر پلیس، سایر دستگاهها و سازمانهای دخیل از جمله سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، مدیریت بحران، امداد خودروها، وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مسئول نیز در اجرای این مأموریت مشارکت دارند.
جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: خط قرمز پلیس در طرح زمستانی، نداشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی بهویژه زنجیر چرخ است از همین امروز همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمام رانندگان وسایل نقلیه در تمامی محورهای مواصلاتی کشور الزامی است؛ حتی در صورت نبود بارندگی، چرا که شرایط جوی در محورهای کوهستانی قابل پیشبینی نیست.
وی ادامه داد: طرح زمستانی در ۳۱ استان و ۱۲۳ گردنه برفی اجرا میشود و تنها استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی، مشمول این طرح نیستند. هرچند نیروهای پلیس پیش از این نیز در محورهای برفگیر حضور داشتهاند، اما از ۲۵ آذرماه حضور پلیس با قوت و قاطعیت بیشتری بهصورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محبی با توصیه به رانندگان گفت: هموطنان بهویژه رانندگان، در این ایام با پلیس همکاری کرده و به هشدارهای هواشناسی و توصیههای پلیس توجه کنند، در زمان صدور هشدارهای سطح نارنجی و قرمز، از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز شود و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیر چرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی همراه داشته باشند.
وی افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر باید از سلامت سیستمهای فنی خودرو بهویژه بخاری، برفپاککن، مخزن آب شیشهشوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند. در محورهای کوهستانی، خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ باشند، بهویژه هنگام بارش برف، اجازه تردد نخواهند داشت و به مبدأ بازگردانده میشوند.
