جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به آغاز اجرای طرح زمستانی گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمامی رانندگان در محور‌های مواصلاتی کشور الزامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی روز اظهار کرد: متاسفانه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت ترافیک در فصل زمستان بی توجهی به همراه داشتن تجهیزات زمستانه مانند زنجیر چرخ است که این مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه در طرح زمستانه امسال بیش از ۹۰ هزار نیروی عملیاتی و میدانی در محور‌های برف‌گیر و کوهستانی کشور مستقر هستند، افزود: علاوه بر پلیس، سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دخیل از جمله سازمان راهداری، اورژانس، هلال احمر، مدیریت بحران، امداد خودروها، وزارت بهداشت و دیگر نهاد‌های مسئول نیز در اجرای این مأموریت مشارکت دارند.

جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: خط قرمز پلیس در طرح زمستانی، نداشتن تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ است از همین امروز همراه داشتن زنجیر چرخ برای تمام رانندگان وسایل نقلیه در تمامی محور‌های مواصلاتی کشور الزامی است؛ حتی در صورت نبود بارندگی، چرا که شرایط جوی در محور‌های کوهستانی قابل پیش‌بینی نیست.

وی ادامه داد: طرح زمستانی در ۳۱ استان و ۱۲۳ گردنه برفی اجرا می‌شود و تنها استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان به دلیل شرایط اقلیمی، مشمول این طرح نیستند. هرچند نیرو‌های پلیس پیش از این نیز در محور‌های برف‌گیر حضور داشته‌اند، اما از ۲۵ آذرماه حضور پلیس با قوت و قاطعیت بیشتری به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با توصیه به رانندگان گفت: هموطنان به‌ویژه رانندگان، در این ایام با پلیس همکاری کرده و به هشدار‌های هواشناسی و توصیه‌های پلیس توجه کنند، در زمان صدور هشدار‌های سطح نارنجی و قرمز، از انجام سفر‌های غیرضروری پرهیز شود و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیر چرخ، پوشاک گرم و مواد غذایی همراه داشته باشند.

وی افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر باید از سلامت سیستم‌های فنی خودرو به‌ویژه بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آب شیشه‌شوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند. در محور‌های کوهستانی، خودرو‌هایی که فاقد زنجیر چرخ باشند، به‌ویژه هنگام بارش برف، اجازه تردد نخواهند داشت و به مبدأ بازگردانده می‌شوند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: زنجیر چرخ ، محورهای کوهستانی ، تصادفات رانندگی
خبرهای مرتبط
برف و باران محورهای اصلی را فرا گرفت/ رانندگان زنجیر چرخ همراه داشته باشند
زنگ خطر برای حمل‌ونقل عمومی؛ ۵۱ کشته و مجروح در ۷۲ ساعت
انسداد چالوس و تهران - شمال/ ترافیک سنگین و الزام داشتن زنجیرچرخ در جاده‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
آخرین اخبار
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هموطن/ ۲ فوتی و یک مفقودی در سیل استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد