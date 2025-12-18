آمریکا فروش تسلیحات به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار به تایوان را تأیید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمریکا روز چهارشنبه فروش ۱۱.۱ میلیارد دلار تسلیحات به تایوان را تصویب کرد؛ بزرگترین بسته تسلیحاتی ایالات متحده برای این جزیره که ادعا می شود تحت فشار نظامی فزاینده چین قرار دارد.

وزارت دفاع تایوان در بیانیه‌ای اعلام کرد که فروش تسلیحات پیشنهادی شامل هشت قلم کالا از جمله سامانه‌های موشکی HIMARS، هویتزرها، موشک‌های ضد تانک Javelin، پهپاد‌های مهمات پرسه زن Altius و قطعات سایر تجهیزات است.

این وزارتخانه افزود: "ایالات متحده همچنان به تایوان در حفظ قابلیت‌های دفاع شخصی کافی و ایجاد سریع قدرت بازدارندگی قوی و استفاده از مزایای جنگ نامتقارن که پایه و اساس حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای را تشکیل می‌دهند، کمک می‌کند. "

این وزارتخانه اعلام کرد که این بسته در مرحله ابلاغ به کنگره است، جایی که کنگره در صورت تمایل می‌تواند فروش را مسدود یا تغییر دهد، اگرچه تایوان از حمایت گسترده فراحزبی برخوردار است.

پنتاگون در مجموعه‌ای از بیانیه‌های جداگانه که جزئیات معامله تسلیحاتی را اعلام می‌کردند، گفت که فروش تسلیحات با حمایت از تلاش‌های مداوم تایوان برای نوسازی نیرو‌های مسلح خود و حفظ "توانایی دفاعی معتبر" به منافع ملی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده خدمت می‌کند.

تایوان تحت فشار ایالات متحده، در تلاش است تا نیرو‌های مسلح خود را به گونه‌ای تغییر دهد که بتوانند با استفاده از سلاح‌های متحرک، کوچک‌تر و اغلب ارزان‌تر که همچنان قدرت هدف‌گیری بالایی دارند، مانند پهپادها، «جنگ نامتقارن» را آغاز کنند.

کارن کو، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری تایوان در بیانیه‌ای ضمن تشکر از ایالات متحده برای فروش این سلاح‌ها گفت: «کشور ما به ترویج اصلاحات دفاعی، تقویت تاب‌آوری دفاعی کل جامعه، نشان دادن عزم خود برای دفاع از خود و حفظ صلح از طریق قدرت ادامه خواهد داد.»

لای چینگ-ته، رئیس تایوان، ماه گذشته بودجه دفاعی تکمیلی ۴۰ میلیارد دلاری را که از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۳ اجرا می‌شود، اعلام کرد و گفت: «هیچ جایی برای مصالحه بر سر امنیت ملی وجود ندارد».

روپرت هاموند-چمبرز، رئیس شورای بازرگانی ایالات متحده-تایوان، گفت سلاح‌هایی مانند HIMARS که به طور گسترده توسط اوکراین علیه نیرو‌های روسی استفاده شده‌اند، می‌توانند نقش اساسی در نابودی نیرو‌های مهاجم چینی داشته باشند.

او افزود: «این بسته اطلاعیه‌های کنگره، که رکوردی در کمک‌های امنیتی ایالات متحده به تایوان است، پاسخی به تهدید چین و درخواست آقای ترامپ از شرکا و متحدان برای انجام اقدامات بیشتر برای تأمین امنیت دفاع از خود است.»

به گفته دو منبع که به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کردند، این اعلامیه پس از سفر اعلام نشده لین چیا-لونگ، وزیر امور خارجه تایوان به منطقه واشنگتن در هفته گذشته برای دیدار با مقامات آمریکایی منتشر شد.

واشنگتن روابط دیپلماتیک رسمی با پکن دارد، اما روابط غیررسمی با تایوان را حفظ می‌کند و مهمترین تأمین‌کننده سلاح این جزیره است. ایالات متحده طبق قانون موظف است وسایل دفاع از خود را در اختیار تایوان قرار دهد، اگرچه چنین فروش تسلیحاتی منبع دائمی اختلاف با چین است.

میل شدید ترامپ به معامله و سفر برنامه‌ریزی شده او به شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در سال آینده نگرانی‌هایی را در منطقه در مورد تضعیف حمایت ایالات متحده از تایوان ایجاد کرده است.

اما مقامات آمریکایی در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ در سال جاری به رویترز گفتند که قصد دارند فروش سلاح به تایپه را به سطحی بالاتر از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ افزایش دهند، به عنوان بخشی از تلاش برای بازدارندگی چین.

استراتژی امنیت ملی دولت ترامپ که اوایل این ماه رونمایی شد، اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد با «حفظ برتری نظامی» در برابر چین در منطقه، از درگیری بر سر تایوان جلوگیری کند، که این لحن در تایپه مورد استقبال قرار گرفت.

این استراتژی همچنین بر اهمیت استراتژیک تایوان به دلیل موقعیت مکانی آن که «شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا را به دو صحنه مجزا تقسیم می‌کند» تأکید کرد. چین، تایوان را قلمرو خود می‌داند، موضعی که تایپه آن را رد می‌کند.

منبع: رویترز