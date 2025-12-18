تامین پایدار امنیت غذایی، خط قرمز دولت چهاردهم است

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه در جریان سفر به قم در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین سید شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران، ضمن ابلاغ سلام رئیسجمهور، گزارشی از وضعیت عمومی کشور ارائه کرد و افزود: دولت چهاردهم با پایبندی به وعدهها و تمرکز بر مسائل اولویتدار، مسیر رفع چالشهای اقتصادی و معیشتی را با جدیت دنبال میکند.
وی خدمترسانی صادقانه به مردم و توجه ویژه به معیشت خانوارها را از مهمترین اولویتهای دولت برشمرد و اظهار کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از رهنمودهای علما و مراجع، نقش تعیینکنندهای در عبور از مشکلات و تحقق اهداف کلان کشور دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت مردم، مأموریتی اساسی برای دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی است و در این مسیر، سفره مردم خط قرمز دولت محسوب میشود.
نوری قزلجه ادامه داد: تمام ظرفیتها و برنامههای وزارت جهاد کشاورزی بر پایداری تولید، حمایت مؤثر از کشاورزان، دامداران و فعالان بخش کشاورزی و تقویت زیرساختهای این حوزه متمرکز شده است و با وجود تحریمها و فشارهای اقتصادی، این وزارتخانه از انجام مسئولیت خود در تأمین امنیت غذایی کشور کوتاه نخواهد آمد.
وی تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی، تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و تضمین دسترسی پایدار مردم به کالاهای اساسی، از محورهای اصلی سیاستهای دولت چهاردهم است و این مسیر با برنامهریزی و نظارت دقیق ادامه خواهد یافت.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای وزیر جهاد کشاورزی، استاندار قم و هیأت همراه، خدمترسانی صادقانه به مردم را اقدامی ارزشمند دانست و بر ضرورت تداوم تلاش مسئولان برای رفع مشکلات معیشتی جامعه تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد شهرستانی با تقدیر از اقدام های انجامشده در حوزه خدمت به مردم، برای مسوولان کشور در مسیر انجام وظایف و خدمترسانی هرچه بیشتر به جامعه، آرزوی توفیق کرد و موفقیت روزافزون آنان را از خداوند متعال خواستار شد.
وزیر جهاد کشاورزی، امروز بهمنظور زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، دیدار با شماری از مراجع تقلید و علما و همچنین بازدید از بخشهای مختلف کشاورزی، وارد استان قم شد.