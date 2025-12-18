باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بارش برف در عربستان + فیلم

در کوه‌های شهر تبوک عربستان برف بارید.

چباشگاه خبزنگاران جوان - ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بارش برف در کوه جبل‌ الوز در شهر تبوک عربستان سعودی را نشان می‌دهند.

 
