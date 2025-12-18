کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه شاهد کاهش فرار‌های مالیاتی و همچنین سوداگری در این بازار خواهیم بود.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مالیات بر سوداگری یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور است،

در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات می‌شود؛ با این هدف که از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای دارایی جلوگیری شود.

حسین اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه مالیات است که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت  اقتصادی کشور دارد و می تواند زمینه ساز بهبود و کاهش فرارهای مالیاتی در کشور شود. 

او  با اشاره به اینکه این طرح مالیاتی با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد، کاهش نوسانات بازار و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده، پس از طی مراحل قانونی، وارد فاز آماده‌سازی برای اجرا شده است گفت: در حال حاضر اجرای عملی این طرح منوط به تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و سامانه‌ای است.

وی افزود:اجرای کامل این پایه مالیاتی نیازمند فراهم شدن بسترهای اطلاعاتی از جمله اتصال سامانه‌های ثبت معاملات، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری و تکمیل پایگاه‌های داده مربوط به دارایی‌هاست.

او بیان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های این طرح آماده نشود، دریافت عملی مالیات از معاملات مشمول، به‌صورت کامل انجام نخواهد شد.

وی اظهار داشت: طبق قانون، معاملات مکرر و غیرمصرفی در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو در کانون توجه این پایه مالیاتی قرار دارد. در عین حال، دارایی‌های مصرفی خانوار از جمله یک واحد مسکونی اصلی و خودرو متعارف شخصی، مشمول مالیات بر سوداگری نمی‌شوند.

او بیان کرد: هدف اصلی این طرح، اخذ مالیات از سوداگران حرفه‌ای و کاهش فشار بر بازارهای مصرفی است، نه افزایش بار مالیاتی بر عموم مردم.

وی افزود: کاهش فرارهای مالیاتی و همچنین  جلوگیری از سوداگری در بخش های مختلف از جمله مهمترین مزیت‌های این طرح به شمار می رود.

برچسب ها: اقتصاد ، مالیات
خبرهای مرتبط
تأکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگاه‌داری بانک‌ها
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
کسر آنی مالیات از خرید‌های کارت‌خوان کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارز مسافری و دانشجویی بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
عطش بازار نهاده‌های دامی کی فروکش می‌کند؟
آخرین اخبار
عطش بازار نهاده‌های دامی کی فروکش می‌کند؟
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
ارز مسافری و دانشجویی بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است
بارش باران تا پایان هفته ادامه دارد
میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب می رسد
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
عرضه هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۲۰ هزارتومان گرانفروشی است
مسافران هوایی با ۱۹۹ تماس بگیرند
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید