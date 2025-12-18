باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا کردان فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: بنا بر گزارش پایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان ساری و در پی اخبار واصله از سوی میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه سورت، مأموران یگان حفاظت به‌همراه عوامل انتظامی و با دستور قضایی به محل اعزام شدند.

او افزود: پس از شناسایی دقیق محل، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به کشف و ضبط ابزار و ادوات حفاری شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران گفت: در این عملیات ۹ نفر با هویت معلوم دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح تحویل شد.

کردان با اشاره به ضوابط قانونی مربوط به حفاری غیرمجاز، افزود: طبق قانون، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌ فرهنگی است.

او گفت: با هرگونه تبلیغ، خرید و فروش و استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.