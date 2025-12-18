فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران از دستگیری ۹ حفار غیرمجاز و کشف ابزار حفاری در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا کردان فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: بنا بر گزارش پایگاه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان ساری و در پی اخبار واصله از سوی میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد مشکوک در منطقه سورت، مأموران یگان حفاظت به‌همراه عوامل انتظامی و با دستور قضایی به محل اعزام شدند.

او افزود: پس از شناسایی دقیق محل، مأموران در یک عملیات غافلگیرانه موفق به کشف و ضبط ابزار و ادوات حفاری شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مازندران گفت: در این عملیات ۹ نفر با هویت معلوم دستگیر و پرونده آنان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ذی‌صلاح تحویل شد.

کردان با اشاره به ضوابط قانونی مربوط به حفاری غیرمجاز، افزود: طبق قانون، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌ فرهنگی است.

او گفت: با هرگونه تبلیغ، خرید و فروش و استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها با هدف کشف آثار و اموال تاریخی، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: حفاران غیرمجاز ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
گنج یاب‌هایی که به گنج نرسیدند
کلنگ حفار غیر مجاز به سنگ خورد
متلاشی شدن باند حفاری غیرمجاز در بخش کجور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
آخرین اخبار
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
برگزاری رزمایش نظارتی سه روزه آرد و نان در مازندران
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
کلاهبرداری ۳ دختر نوجوان با رسید ساز جعلی در بهشهر
شروع پیکار‌های کشتی آزاد نوجوانان مازندران در محمودآباد
آماده‌ باش ۳۰۶ نیروی راهداری در مازندران
سیل و آبگرفتگی در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی پایان آذر در جاده‌های شمال
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم
آمادگی نیرو‌های هلال احمر برای امدادرسانی به متاثرین از برف و سرما در جاده‌های مازندران