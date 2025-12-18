شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی تیگارد ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی تیگارد یکی از کراس‌اوور‌های وارداتی به بازار کشورمان است که به‌دلیل طراحی جذاب، امکانات خوب و موتور توربوشارژ، طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که تحویل خودروی تیگارد به تاخیر افتاده و برای خریداران به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام اسفند ۴۰۳ تیگارد ثبت نام کردم قرار بوده مرداد تحویل بدن، اما تا الان ک آخر آذر ماه است جوابگو نیستند درحالیکه گفتند اگر نقد بدین زودتر هم تحویل میدن من کامل تسویه کردم بازهم جوابگو نیستند لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.