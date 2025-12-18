باشگاه خبرنگاران جوان-کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت دومین سامانه بارشی جنوبی در استان، تا بعدازظهر امروز به ویژه در تنگه هرمز و نیمه شرقی ادامه دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در محدوده تنگه هرمز، غرب دریای عمان، شرق، مرکز و برخی نقاط شمالی استان، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از امشب سومین سامانه بارشی از سمت غرب، استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب رگبار شدید باران، تگرگ، رعد و برق و تندباد لحظه‌ای می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این سامانه آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در رفت و آمد‌های دریایی و هوایی را به همراه دارد.

مجتبی حمزه نژاد افزود: از ظهر جمعه ۲۸ آذر، بارش‌های قابل توجه سامانه در نیمه غربی استان کاهش می‌یابد و تا پایان روز جمعه تمرکز بارش‌های قابل توجه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: با وجود اتمام این بارشها، همچنان رگبار‌های متوسط باران و رعد و برق بویژه بر روی دریا، سواحل و جزایر، تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی، شمالی، مرکزی و غربی استان تا پایان شنبه ۲۹ آذر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا نیز تا شنبه ۲۹ آذر، با تاکید بر ساعات پایانی امشب و بامداد جمعه با وزش باد‌های شدید با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و تندباد‌های لحظه‌ای همراه با رگبار شدید باران و رعد و برق مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه ارتفاع امواج دریا به بیش از ۲ متر می‌رسد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان صورت گیرد و از رفت و آمد شناور‌ها خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار توصیه می‌شود تمهیدات لازم صورت گیرد و از رفت و آمد غیر ضرور شهری، جاده‌ای و روستایی، صعود به ارتفاعات و چرای دام خودداری شود.

حمزه نژاد افزود: از اواخر وقت شنبه تا دوشنبه یکم دی ماه با نفوذ زبانه سامانه پرفشار سرد شمالی، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، تنگه هرمز و دریای عمان، با وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی و کاهش محسوس دمای کمینه، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی پیش بینی می‌شود.

وی گفت: تا روز شنبه ۲۹ آذر، نوسان دما تغییر چندانی ندارد.

