مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان به آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: همچنان محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش مسدود می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فریبرز مرادی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان به بارش خفیف برف اشاره کرد و  گفت :  محور  سیاهکل - دیلمان (حداکثر ارتفاع برف : ۵۰ سانتیمتر)
 محور  اسالم - خلخال (حداکثر ارتفاع برف : ۴۰ سانتیمتر) تا کنون برف باریده است و این بارش ها انروز به صورت خفیف گزار ش شده است.


مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به اینکه ️ محور  پونل - خلخال (حداکثر ارتفاع برف : ۳٠ سانتیمتر،‌ محور  شوک - ملکوت (حداکثر ارتفاع برف : ۲٠ سانتیمتر)محور  بلوردکان - خصیب دشت (حداکثر ارتفاع برف : ۶۰ سانتیمتر)️ ارتفاعات رودبار، حشمت آباد(۱۵ سانتیمتر)، کلیشم (۲٠ سانتیمتر+کولاک) ارتفاعات لنگرود، لات محله(۳۰ سانتیمتر)️ محور  زیاز - شوک (حداکثر ارتفاع برف : ۳۰ سانتیمتر) محور  ماسال - گیلوان (حداکثر ارتفاع برف : ۳۵ سانتیمتر)محور  شفت - امامزاده اسحاق (حداکثر ارتفاع برف : ۱۰ سانتیمتر) برف باریده و امروز در این مناطق بارش برف متوقف شده است.

وی به وضعیت محورها در مرز استان های همجوار اشاره و خاطر نشان کرد: ️ گردنه الماس در محور اسالم-خلخال ( بارش خفیف برف، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر + یخبندان  لزوم تردد با زنجیر چرخ) زندانه در محور پونل-خلخال ( بارش خفیف برف، ارتفاع ۳۰ سانتیمتر + یخبندان +  انسداد مسیر)️ گردنه کوهین در محور رشت-قزوین ( مه غلیظ)گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل ( سفیدپوش)گزارش شده است.

وی اضافه کرد:  همچنان محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش مسدود می باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت :  ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است، برای تردد در جاده های برفگیر و راه های کوهستانی حتما  رانندگان زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشید.

مرادی اظهار داشت:  شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان گیلان بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان های همجوار می باشد.

اجرای طرح نظارتی بر قیمت کالاهای شب یلدا در گیلان
