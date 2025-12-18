باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فریبرز مرادی ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان به بارش خفیف برف اشاره کرد و گفت : محور سیاهکل - دیلمان (حداکثر ارتفاع برف : ۵۰ سانتیمتر)

محور اسالم - خلخال (حداکثر ارتفاع برف : ۴۰ سانتیمتر) تا کنون برف باریده است و این بارش ها انروز به صورت خفیف گزار ش شده است.



مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به اینکه ️ محور پونل - خلخال (حداکثر ارتفاع برف : ۳٠ سانتیمتر،‌ محور شوک - ملکوت (حداکثر ارتفاع برف : ۲٠ سانتیمتر)محور بلوردکان - خصیب دشت (حداکثر ارتفاع برف : ۶۰ سانتیمتر)️ ارتفاعات رودبار، حشمت آباد(۱۵ سانتیمتر)، کلیشم (۲٠ سانتیمتر+کولاک) ارتفاعات لنگرود، لات محله(۳۰ سانتیمتر)️ محور زیاز - شوک (حداکثر ارتفاع برف : ۳۰ سانتیمتر) محور ماسال - گیلوان (حداکثر ارتفاع برف : ۳۵ سانتیمتر)محور شفت - امامزاده اسحاق (حداکثر ارتفاع برف : ۱۰ سانتیمتر) برف باریده و امروز در این مناطق بارش برف متوقف شده است.

وی به وضعیت محورها در مرز استان های همجوار اشاره و خاطر نشان کرد: ️ گردنه الماس در محور اسالم-خلخال ( بارش خفیف برف، ارتفاع ۴۰ سانتیمتر + یخبندان لزوم تردد با زنجیر چرخ) زندانه در محور پونل-خلخال ( بارش خفیف برف، ارتفاع ۳۰ سانتیمتر + یخبندان + انسداد مسیر)️ گردنه کوهین در محور رشت-قزوین ( مه غلیظ)گردنه حیران در محور آستارا-اردبیل ( سفیدپوش)گزارش شده است.

وی اضافه کرد: همچنان محور پونل-خلخال از محدوده زندانه به سمت خلخال به دلیل کولاک، یخبندان و احتمال ریزش مسدود می باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت : ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی استان گیلان در جریان است، برای تردد در جاده های برفگیر و راه های کوهستانی حتما رانندگان زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشید.

مرادی اظهار داشت: شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان گیلان بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی کلیه محورهای مواصلاتی استان گیلان و محورهای ارتباطی استان های همجوار می باشد.