تیم پسران اسکیت رولبال ایران موفق شد با برتری برابر مصر مقام سومی جام جهانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی اسکیت رولبال پسران ایران صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار رده بندی هفتمین دوره جام جهانی امارات به مصاف مصر رفت.

در این دیدار بسیار سخت، نفس‌گیر و پایاپای برابر بازیکنان موفق شدند، با پیروزی ۹ بر ۸ در وقت اضافه عنوان سومی جام جهانی رولبال را از آنِ خود کنند.

این مسابقه که در وقت قانونی با تساوی به پایان رسیده بود، به وقت اضافه کشیده شد و بازیکنان ایران با وجود فشار بدنی و روحی بالا، با تمرکز و غیرت مثال‌زدنی موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند و از سد مصر عبور کنند.

ملی‌پوشان کشورمان در یکی از دشوارترین بازی‌های خود در این رقابت‌ها، تا آخرین لحظه جنگیدند و با این پیروزی ارزشمند، بر سکوی سوم جهان ایستادند.

محسن سیدعاشور، سلمان عربی، یاسین کارگر، سهیل بهرمانی و علی دیانت خواه توانستند گل های تیم ملی را در این دیدار به ثمر برسانند.

پس از پایان مسابقه مجید هنرجو این موفقیت بزرگ را به بازیکنان و کادرفنی که تا ثانیه پایانی برای عنوان سومی جهان جنگیدند تبریک گفت.