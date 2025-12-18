تیم پسران اسکیت رولبال ایران موفق شد با برتری برابر مصر مقام سومی جام جهانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی اسکیت رولبال پسران ایران صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار رده بندی هفتمین دوره جام جهانی امارات به مصاف مصر رفت.

در این دیدار بسیار سخت، نفس‌گیر و پایاپای برابر بازیکنان موفق شدند، با پیروزی ۹ بر ۸ در وقت اضافه عنوان سومی جام جهانی رولبال را از آنِ خود کنند.

این مسابقه که در وقت قانونی با تساوی به پایان رسیده بود، به وقت اضافه کشیده شد و بازیکنان ایران با وجود فشار بدنی و روحی بالا، با تمرکز و غیرت مثال‌زدنی موفق شدند گل برتری را به ثمر برسانند و از سد مصر عبور کنند.

ملی‌پوشان کشورمان در یکی از دشوارترین بازی‌های خود در این رقابت‌ها، تا آخرین لحظه جنگیدند و با این پیروزی ارزشمند، بر سکوی سوم جهان ایستادند.

محسن سیدعاشور، سلمان عربی، یاسین کارگر، سهیل بهرمانی و علی دیانت خواه توانستند گل های تیم ملی را در این دیدار به ثمر برسانند.

پس از پایان مسابقه مجید هنرجو این موفقیت بزرگ را به بازیکنان و کادرفنی که تا ثانیه پایانی برای عنوان سومی جهان جنگیدند تبریک گفت.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، مسابقات اسکیت رولبال
خبرهای مرتبط
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
آخرین اخبار
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم