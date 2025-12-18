باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - شهردار روستوف-نا-دونو در اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد که پهپاد‌های اوکراینی به یک نفتکش در بندر روستوف-نا-دونو در جنوب روسیه حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم و آتش‌سوزی شد.

خبرگزاری‌های روسی به نقل از اسکریابین گزارش دادند: "تیم‌های اورژانس در حال خاموش کردن آتش نفتکشی هستند که هنگام پهلوگیری در یک حمله پهپادی مورد اصابت قرار گرفت. از نشت فرآورده‌های نفتی جلوگیری شد. متأسفانه، کشته و زخمی وجود دارد. "

یوری سلیوسار، فرماندار منطقه‌ای در ابتدا از حمله اوکراینی‌ها به کشتی در بندر و تلفات خدمه کشتی خبر داده بود.

سلیوسار همچنین گفت بخش‌هایی از یک بلوک آپارتمانی بلندمرتبه در حال ساخت در این شهر آسیب دیده و دو خانه شخصی در شهری در نزدیکی آن سوخته است.

منبع: رویترز