باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - فاطمه اکبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه در آخرین چهارشنبه پاییز هفتهای پرنوسان، اما موفق را پشت سر گذاشت و با اتکا به اخبار مهمی همچون حذف حجم مبنا و سیگنالهایی که دلار نیما ارائه میداد، از فضای منفی احتمالی عبور کرد. اگرچه در میانههای هفته و حتی در ابتدای معاملات برخی روزها نشانههایی از خستگی بازار و افزایش عرضه دیده میشد، اما هر بار با انتشار خبر جدیدی، انرژی تازهای به معاملات تزریق شد و بازار توانست مسیر خود را اصلاح کند.
او ادامه داد: در جریان معاملات روز پایانی هفته، شاخص کل بورس با رشد شش هزار و پانصد واحدی به ارتفاع یک میلیون و هفتصد و شصت و هفت واحد رسید. همچنین، شاخص هموزن که تصویر دقیقتری از وضعیت سهامهای کوچک و متوسط ارائه میدهد، عملکرد قویتری داشت و با رشد حدود نیم درصدی به سطح یک میلیون و چهل و هشت هزار واحد رسید. این موضوع نشان میدهد که سهمها و نمادهای کوچک به تدریج در حال رشد هستند. علاوه بر این، شاخص کل فرابورس نیز با افزایش دویست و پنجاه واحدی به محدوده سی و یک هزار و هشتصد و چهل و چهار واحد رسید.
اکبری با اشاره به آمار معاملات افزود: بازار روز پرحجم و پرنوسانی را تجربه کرد و ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در پایان معاملات به پانزده تا هفده همت رسید. اگرچه این رقم نسبت به رکورد روز قبل کاهش داشت، اما همچنان در مقایسه با ابتدای هفته و میانگینهای ماهانه در سطح مطلوبی قرار دارد. نکته بسیار مهم این است که پول حقیقی به طور قابل توجهی به بازار وارد شد و پس از یک روز خروج نقدینگی، دوباره به معاملات خرد بازگشت. این ورود پول نشانهای است که به نظر میرسد معاملهگران و سرمایهگذاران به بازار اعتماد میکنند.
او همچنین به وضعیت صندوقهای طلا و درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: صندوقهای طلا با خروج قابل توجه نقدینگی، حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان مواجه شدند و صندوقهای درآمد ثابت نیز اگرچه در مقاطعی خروج پول را تجربه کردند، اما در ادامه به ترازهای متعادلتری برگشتند. این موضوع نشان میدهد که سرمایهگذاران به تدریج به سمت سهام حرکت میکنند.
اکبری در پایان به گروههای صنعتی اشاره کرد و گفت: از نظر گروهی، صنایع شیمیایی با ثبت بالاترین ارزش معاملات در صدر گردش پول قرار داشتند و پس از آن گروه فلزات اساسی و پالایشی در رتبههای بعدی ایستادند. در پایان معاملات، حدود شصت درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند و ارزش صفهای خرید فاصله معناداری با صف فروش داشت. به طور کلی، با وجود خبر حذف حجم مبنا، نگاهی که به بازار هفته آینده داریم، نگاهی امیدوارکننده است و امیدواریم که بازار همچنان بتواند به رشد خود ادامه دهد.