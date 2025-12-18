کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در آخرین چهارشنبه پاییز هفته‌ای پرنوسان، اما موفق را پشت سر گذاشت و با اتکا به اخبار مهمی همچون حذف حجم مبنا و سیگنال‌هایی که دلار نیما ارائه می‌داد، از فضای منفی احتمالی عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فاطمه اکبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار سرمایه در آخرین چهارشنبه پاییز هفته‌ای پرنوسان، اما موفق را پشت سر گذاشت و با اتکا به اخبار مهمی همچون حذف حجم مبنا و سیگنال‌هایی که دلار نیما ارائه می‌داد، از فضای منفی احتمالی عبور کرد. اگرچه در میانه‌های هفته و حتی در ابتدای معاملات برخی روز‌ها نشانه‌هایی از خستگی بازار و افزایش عرضه دیده می‌شد، اما هر بار با انتشار خبر جدیدی، انرژی تازه‌ای به معاملات تزریق شد و بازار توانست مسیر خود را اصلاح کند.

او ادامه داد: در جریان معاملات روز پایانی هفته، شاخص کل بورس با رشد شش هزار و پانصد واحدی به ارتفاع یک میلیون و هفتصد و شصت و هفت واحد رسید. همچنین، شاخص هم‌وزن که تصویر دقیق‌تری از وضعیت سهام‌های کوچک و متوسط ارائه می‌دهد، عملکرد قوی‌تری داشت و با رشد حدود نیم درصدی به سطح یک میلیون و چهل و هشت هزار واحد رسید. این موضوع نشان می‌دهد که سهم‌ها و نماد‌های کوچک به تدریج در حال رشد هستند. علاوه بر این، شاخص کل فرابورس نیز با افزایش دویست و پنجاه واحدی به محدوده سی و یک هزار و هشتصد و چهل و چهار واحد رسید.

اکبری با اشاره به آمار معاملات افزود: بازار روز پرحجم و پرنوسانی را تجربه کرد و ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در پایان معاملات به پانزده تا هفده همت رسید. اگرچه این رقم نسبت به رکورد روز قبل کاهش داشت، اما همچنان در مقایسه با ابتدای هفته و میانگین‌های ماهانه در سطح مطلوبی قرار دارد. نکته بسیار مهم این است که پول حقیقی به طور قابل توجهی به بازار وارد شد و پس از یک روز خروج نقدینگی، دوباره به معاملات خرد بازگشت. این ورود پول نشانه‌ای است که به نظر می‌رسد معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به بازار اعتماد می‌کنند.

او همچنین به وضعیت صندوق‌های طلا و درآمد ثابت اشاره کرد و گفت: صندوق‌های طلا با خروج قابل توجه نقدینگی، حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان مواجه شدند و صندوق‌های درآمد ثابت نیز اگرچه در مقاطعی خروج پول را تجربه کردند، اما در ادامه به تراز‌های متعادل‌تری برگشتند. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به تدریج به سمت سهام حرکت می‌کنند.

اکبری در پایان به گروه‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: از نظر گروهی، صنایع شیمیایی با ثبت بالاترین ارزش معاملات در صدر گردش پول قرار داشتند و پس از آن گروه فلزات اساسی و پالایشی در رتبه‌های بعدی ایستادند.  در پایان معاملات، حدود شصت درصد نماد‌های بازار سبزپوش شدند و ارزش صف‌های خرید فاصله معناداری با صف فروش داشت. به طور کلی، با وجود خبر حذف حجم مبنا، نگاهی که به بازار هفته آینده داریم، نگاهی امیدوارکننده است و امیدواریم که بازار همچنان بتواند به رشد خود ادامه دهد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
یاری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ارز مسافری و دانشجویی بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
عطش بازار نهاده‌های دامی کی فروکش می‌کند؟
آخرین اخبار
عطش بازار نهاده‌های دامی کی فروکش می‌کند؟
تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۰۵میلیون تن رسید
ارز مسافری و دانشجویی بر مبنای نرخ تالار دوم مرکز مبادله است
بارش باران تا پایان هفته ادامه دارد
میزان مصرف گاز به ۶۸۰ میلیون متر مکعب می رسد
لیست وکیل قاضی بازنشسته شیراز
سکونت ۴۳ هزار خانوار در پهنه‌های پرخطر کشور
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون متر مکعب رسید
افزایش تعداد رایزنان بازرگان ج.ا.ایران در کشورهای مختلف
تأمین گاز صنایع کشور بهبود یافت
ساماندهی خودروهای دولتی در دستور کار قرار گرفت
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ آذرماه
کلید رفع معضل مسکن در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟
مردم گزارشات اتلاف انرژی دستگاه های دولتی را اطلاع رسانی کنند
مزیت‌های حذف حجم مبنا/ دامنه نوسان بزودی تغییر پیدا خواهد کرد؟+ فیلم
سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است
عرضه هر شانه تخم مرغ بالاتر از ۲۲۰ هزارتومان گرانفروشی است
مسافران هوایی با ۱۹۹ تماس بگیرند
اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری درباره لغو یا تاخیر برخی پرواز‌ها
سهمیه‌های مصرف‌نشده خرید کالای ایرانی به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل می‌شود
برف و باران در ۲۸ استان/ ممنوعیت تردد در برخی از محور‌ها
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید