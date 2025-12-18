نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های عبری به هک تلفن همراه «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی واکنش دادند و گفتند: ایرانی‌ها تحقیرمان کردند و می‌خواهند ما را بترسانند؛ واقعا در این کار هم موفق شدند! آن‌ها می‌خواهند به ما بگویند که بسیار آسیب‌پذیرتر از تصورتان هستید!

شبکه‌های ۱۴، «کان» و ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کردند: هزاران شماره و مشخصات برجسته‌ترین افراد در سیاست اسرائیل، سیاست جهانی، مقامات ارشد ارتش و غیره لو رفت!

هک گوشی شخصی نخست‌وزیر سابق اسرائیل خیلی خیلی نگران‌کننده و یک اتفاق بسیار دراماتیک است.

اطلاعات محرمانه مقامات بسیار ارشد نهادهای امنیتی موساد و شاباک و واحدهای بسیار حساس، اکنون در دستان گروه هکری حنظله است.