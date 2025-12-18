باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم

شبکه دوازدهم تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک گروه ایرانی، تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل را هک کرده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های عبری به هک تلفن همراه «نفتالی بنت» نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی واکنش دادند و گفتند: ایرانی‌ها تحقیرمان کردند و می‌خواهند ما را بترسانند؛ واقعا در این کار هم موفق شدند! آن‌ها می‌خواهند به ما بگویند که بسیار آسیب‌پذیرتر از تصورتان هستید!

شبکه‌های ۱۴، «کان» و ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کردند: هزاران شماره و مشخصات برجسته‌ترین افراد در سیاست اسرائیل، سیاست جهانی، مقامات ارشد ارتش و غیره لو رفت!

هک گوشی شخصی نخست‌وزیر سابق اسرائیل خیلی خیلی نگران‌کننده و یک اتفاق بسیار دراماتیک است.

اطلاعات محرمانه مقامات بسیار ارشد نهادهای امنیتی موساد و شاباک و واحدهای بسیار حساس، اکنون در دستان گروه هکری حنظله است.

 

 
مطالب مرتبط
نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم
young journalists club

نتانیاهو برای ششمین بار به اتهام فساد مالی بازجویی می‌شود

نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم
young journalists club

فرارسیدن ۱۰۰ سالگی بیانیه بالفور و نگرانی نتانیاهو از فروپاشی اسرائیل

یک مقام بلندپایه دفتر نتانیاهو بازداشت شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کمک هلال احمر به مردمی که در برف گیر افتادند + فیلم
۶۲۲

کمک هلال احمر به مردمی که در برف گیر افتادند + فیلم

۲۷ . آذر . ۱۴۰۴
اسرائیل متحدی بی‌اهمیت با هزینه‌ای میلیارد دلاری برای آمریکاست! + فیلم
۴۸۲

اسرائیل متحدی بی‌اهمیت با هزینه‌ای میلیارد دلاری برای آمریکاست! + فیلم

۲۷ . آذر . ۱۴۰۴
آبشار آنجل؛ بلندترین آبشار جهان + فیام
۴۰۴

آبشار آنجل؛ بلندترین آبشار جهان + فیام

۲۷ . آذر . ۱۴۰۴
توصیه فدراسیون کوهنوردی به افرادی که می‌خواهند به کوهستان بروند + فیلم
۳۹۱

توصیه فدراسیون کوهنوردی به افرادی که می‌خواهند به کوهستان بروند + فیلم

۲۷ . آذر . ۱۴۰۴
بارش برف در عربستان + فیلم
۳۱۹

بارش برف در عربستان + فیلم

۲۷ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.