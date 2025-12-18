باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- نورالله بیرانوند، معاون شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به امضای اسناد سرمایهگذاری در صنعت حملونقل ریلی، اظهار داشت: یکی از سیاستهای کلی نظام و رویکردهای برنامه هفتم توسعه، حداکثرسازی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی کشور است. در همین راستا، راهآهن جمهوری اسلامی ایران با هدف فراهمسازی بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران، برنامهای تحت عنوان «زیستبوم سرمایهگذاری ریلی» تدوین کرده است.
معاون شرکت راهآهن ادامه داد: این زیستبوم با مشارکت فعال تمامی ذینفعان از جمله سرمایهگذاران، شرکتهای حملونقل ریلی، بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی و تولیدکنندگان داخلی شکل گرفته و طی یک سال گذشته، چهار رویداد بزرگ امضای قرارداد سرمایهگذاری در این چارچوب برگزار شده است که چهارمین رویداد آن طی این هفته انجام شد.
وی با بیان اینکه در این رویداد تفاهمنامه حمایت از سرمایهگذاری برای تأمین ۲۰۰ دستگاه لوکوموتیو باری به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون یورو به امضا رسید، گفت: لوکوموتیو نقش شتابدهنده اصلی در شبکه حملونقل ریلی دارد و کمبود آن طی سالهای گذشته یکی از گلوگاههای اصلی توسعه این بخش بوده است. با اجرای این قرارداد، بخش قابلتوجهی از این محدودیتها برطرف خواهد شد.
بیرانوند افزود:سرمایهگذاران این طرح پس از طی فرآیند ارزیابی صلاحیت انتخاب شدهاند و همگی دارای سوابق موفق در حوزه حملونقل ریلی هستند. فرآیند اجرایی این قرارداد بهصورت مرحلهای آغاز شده و طی ماههای آینده نخستین لوکوموتیوها وارد شبکه ریلی کشور خواهند شد.
وی همچنین از امضای قرارداد خرید واگنهای باری و سه قرارداد دیگر در حوزه توسعه مرکز لجستیکی آپرین تهرانخبر داد و گفت: مرکز آپرین بزرگترین مرکز لجستیکی ریلی کشور است که علاوه بر نقش مهم در پشتیبانی از زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز شهر تهران، در کریدورهای ترانزیتی کشور نیز جایگاه محوری دارد. اجرای این قراردادها از روز امضا آغاز شده و این مرکز به هستهای مهم برای رونق حملونقل ریلی تبدیل خواهد شد.
معاون شرکت راهآهن درباره زمانبندی اجرای پروژهها تصریح کرد: بخشی از لوکوموتیوها وارداتی و بخشی در داخل کشور تولید میشود و بر اساس پیشبینی قرارداد، تمامی ۲۰۰ دستگاه طی مراحل مختلف وارد شبکه خواهند شد.
او بیان کرد:تحویل واگنهای باری حدود شش ماه زمان میبرد و اجرای قراردادهای مرکز لجستیکی آپرین نیز حداکثر ظرف یک سال انجام میشود. در مجموع، ثمرات این پروژهها طی بازه زمانی یک تا سه سال آینده بهصورت کامل قابل مشاهده خواهد بود.
بیرانوند با تأکید بر توانمندی داخلی در صنعت ریلی خاطرنشان کرد: ایران تنها تولیدکننده لوکوموتیو در منطقه خاورمیانه است و شرکتهای داخلی موفقی در این حوزه فعالیت دارند. با توجه به اینکه نیاز کشور بیش از ظرفیت فعلی تولید است، ابتدا سفارشها به تولیدکنندگان داخلی داده شده و ظرفیت آنها برای سه سال آینده تکمیل شده و سپس، در چارچوب قوانین و مصوبات دولت و مجلس، از ظرفیت واردات نیز استفاده شده است.