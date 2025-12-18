باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام بخشی، مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران با تأکید بر نقش شهروندان خوش‌مصرف و دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی مصرف آب گفت: همراهی مردم، کاهش ۱۲ درصدی مصرف و صرفه‌جویی روزانه ۳۰۰ میلیون لیتری آب را در شرایط کم‌بارشی پاییز امسال رقم زده است.

بخشی با اشاره به شرایط کم‌بارشی پاییز امسال و ثبت کمتر از ۹ میلی‌متر بارندگی از ابتدای مهرماه تاکنون، بر ضرورت صرفه‌جویی هرچه بیشتر مصرف آب در استان تهران تاکید کرد.

وی اظهار داشت: مصرف آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است و اقدام‌ها در حوزه مدیریت تامین، توزیع و مصرف و همچنین همراهی شهروندان به صرفه‌جویی حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب منجر شده و در نتیجه، میزان برداشت از سد‌ها و ورود آب به شبکه توزیع کاهش یافته است.

بخشی با اشاره به آمار مصرف روزانه آب در شهر تهران، افزود: در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳ میلیون مترمکعب آب تامین و توزیع شده بود، در حالی که این میزان در سال جاری به حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است. همچنین مصرف لحظه‌ای آب در ۲۳ آذر سال گذشته بیش از ۴۲ هزار لیتر بوده، در حالی که مصرف لحظه‌ای امروز به ۳۷ هزار لیتر رسیده است. این آمار‌ها نشان‌دهنده آینده‌نگری و عزم عمومی است و حاکی از آن است که تعداد مشترکان خوش‌مصرف در حال افزایش و تعداد بدمصرف‌ها رو به کاهش است.

بخشی با اشاره به الگوی مصرف در شهر تهران گفت: از جمعیت شهر تهران، حدود ۳۵ درصد مشترکان خوش‌مصرف هستند که نزدیک به یک‌سوم جمعیت را شامل می‌شوند که این گروه را می‌توان قهرمانان آبی دانست؛ چرا که با اقدام‌های ساده‌ای مانند نصب کاهنده‌های مصرف توانسته‌اند نقش موثری در صرفه‌جویی ایفا کنند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اقدامی را از مهرماه امسال آغاز کرده است که طی آن با مراجعه به درب منازل مشترکان خوش‌مصرف، از آنان قدردانی می‌شود.

وی ادامه داد: در مقابل، حدود ۶۰ درصد مشترکان شهر تهران پرمصرف و حدود ۵ درصد بدمصرف هستند و تلاش ما بر این است که با تشویق این‌گونه مشترکان به نصب کاهنده‌های مصرف و همراه‌سازی با پویش‌هایی ازجمله پویش «نصفش کنیم»، آنان را نیز در مسیر صرفه‌جویی همراه کنیم.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران با ارائه نمونه‌هایی از تاثیر نصب کاهنده‌ها، گفت: در یک ساختمان چهار واحدی، میانگین مصرف ماهانه حدود ۲۹ هزار لیتر بوده و مبلغ قبض صادره ۴ میلیون تومان ثبت شده است؛ اما پس از نصب کاهنده‌های مصرف، میانگین مصرف به ۱۶ هزار لیتر کاهش یافته و مبلغ قبض به ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در یک ساختمان تک‌واحدی، میانگین مصرف ماهانه از ۱۸ هزار لیتر با هزینه ۷۹۰ هزار تومان، پس از نصب کاهنده به ۱۵ هزار لیتر و هزینه ۲۶۷ هزار تومان کاهش یافته است.

بخشی تاکید کرد: اگرچه عنوان می‌شود که نصب کاهنده‌ها به طور متوسط ۳۰ درصد صرفه‌جویی به همراه دارد، اما شواهد و قبوض صادرشده نشان می‌دهد که در برخی موارد، کاهش مصرف تا ۴۵ درصد نیز محقق شده است.

وی در ادامه به مشترکان تهرانی یادآور شد: شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه ۱۲۲ و ثبت درخواست، از نصب رایگان کاهنده‌های مصرف بهره‌مند شوند. هزینه کاهنده‌ها نیز تا ۱۲ قسط بر روی قبض آب مشترکان اعمال می‌شود.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران با تاکید بر نقش دانش‌آموزان در فرهنگ‌سازی مصرف آب، گفت: دانش‌آموزان همواره در این عرصه پیش‌قدم بوده‌اند که در تازه‌ترین اقدام با اجرای پویش «آب را بیمه کنیم» که با مشارکت بیمه البرز در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، حدود ۱۵۰۰ اثر نقاشی از دانش‌آموزان سراسر کشور به دبیرخانه پویش ارسال و از آثار برگزیده قدردانی شد که امید داریم همه دستگاه‌ها در این مسیر همراه شوند.

مدیر روابط‌عمومی آبفای استان تهران با بیان اینکه انسان همه دارایی‌ها و اموال خود را بیمه می‌کند، گفت: ما بیمه عمر داریم، اما این ثروت بزرگ یعنی آب را نیز باید بیمه کنیم. خوشبختانه نهاد‌های مختلفی از جمله پلیس راهور، سازمان فرهنگی هنری اوج، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و همچنین بسیاری از هنرمندان و فرهیختگان در این مسیر با ما همراه هستندکه بسیار دلگرم‌کننده است.