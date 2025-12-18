باشگاه خبرنگاران جوان - رضا شیرین‌زاده گفت: از مجموع وسایط نقلیه ۱۷ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو در مرحله اول معاینه فنی قبول و برای آنها گواهی صادر شده و مابقی نیز باید بعد از رفع ایراد معاینه فنی دریافت کنند.

او با بیان اینکه ۱۰ هزار دستگاه خودرو نیز در معاینات فنی بعد از اصلاح عیوب خودرو قبول شده و گواهی دریافت کردند، افزود: افزایش بیش از ۱۸ درصدی را در مرحله دوم قبولی شاهد هستیم.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: افزایش قبولی خودرو‌ها پس از اصلاح عیب بیانگر رضایت رانندگان از فرآیند خدمات و افزایش توجه به رفع نواقص فنی است.

شیرین زاده با اشاره به رشد قابل توجه آمار خدمات معاینه فنی خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین در هشت‌ماه سال جاری در استان اردبیل ادامه داد: ارتقای عملکرد مراکز معاینه فنی و افزایش مراجعان هم بیانگر بهبود ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان است.

او با تاکید بر نقش موثر معاینه فنی خودرو‌ها در کاهش خطرات ترافیکی و افزایش ایمنی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای گفت: رشد آماری مراجعه به مراکز معاینه فنی بیانگر افزایش حساسیت رانندگان نسبت به سلامت فنی خودرو و همکاری بیشتر آنها در ارتقای ایمنی جاده‌ها است.

شیرین زاده با بیان اینکه خودرو‌های فاقد معاینه فنی جریمه می‌شود، افزود: علاوه بر بررسی مسائل فنی خودروها، تست آلایندگی و سنجش گاز‌های خروجی از خودرو‌ها در مراکز معاینه فنی مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.

منبع: راهداری