وی اضافه کرد: ازکارافتادگان‌کلی، همسران بازمانده بیمه‌شده‌های متوفی و سایر مستمری‌بگیران تحت پوشش تامین‌اجتماعی‌قم می‌توانند برای قرارگرفتن در فهرست فعّّالان، با تکمیل کردن فرم‌های خوداظهاری در این فراخوان شرکت کنند.

وی ادامه داد: هر ساله پس از انتشار فراخوان، تعدادی از بین مستمری‌بگیران استان قم متقاضی می‌شوند تا پس از انجام چندین مرحله بررسی توسط کارشناسان تامین اجتماعی، از بین آن‌ها چند نفر به‌عنوان افراد فعّّال مورد تقدیر قرار گیرند.

موسوی‌مدنی بیان کرد: بر اساس دستورکار اجرایی انتخاب بازنشستگان و مستمری‌بگیران فعّّال، کمیته‌های استانی مربوطه مطابق برنامه زمان‌بندی شده تشکیل و مستمری‌بگیران فعّّال بر اساس ضوابط مشخص شده انتخاب می‌شوند.

وی داشتن سابقه پرداخت حق‌بیمه، پیشرفت‌های تحصیلی در زمان بازنشستگی، تدریس در مراکز رسمی آموزشی در دوران بازنشستگی، موفقیت در رقابت‌های فرهنگی، علمی و ورزشی، خلق آثار فرهنگی، هنری و علمی در دوران بازنشستگی را از شاخص‌های انتخاب مستمری‌بگیران فعّّال عنوان کرد.

وی افزود: تربیت فرزندان شایسته نیز از دیگر شاخص‌های انتخاب مستمری‌بگیران فعّّال است که مدارک تحصیلی فرزندان، موفقیت فرزندان در رقابت‌های ورزشی، علمی و هنری در این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل تامین‌اجتماعی‌قم یادآور شد: ارائه پیشنهاد یا خدمات مبتنی بر تجربیات موثر به دستگاه‌های اداری و اجرایی در دوران بازنشستگی و ارائه پیشنهادهای موثر در بهبود کیفیت ارائه خدمات به مخاطبان سازمان تامین ‌اجتماعی و همچنین ارائه پیشنهادهای موثر در رفع چالش‌های این سازمان بیمه‌گر نیز از دیگر ضوابط انتخاب بازنشستگان فعّّال محسوب می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: کارآفرینی و ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگی از دیگر شاخص‌های مورد توجه در انتخاب مستمری‌بگیران به شمار می‌رود.

وی گفت: در رابطه با همسران بازمانده بیمه‌شده‌های متوفی نیز علاوه بر معیارهای قبلی، مواردی از قبیل تعداد فرزندان تحت تکفل، موفقیت تحصیلی همسر بازمانده و تحت تکفل یا در قید حیات بودن پدر و مادر بیمه ‌شده متوفی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

موسوی‌مدنی یادآور شد: از بین متقاضیانی که در مهلت تعیین شده ثبت‌نام می‌کنند، یک نفر کارگر بازنشسته، یک نفر نیز از بین همسران بازماندگان فوت شده و یک نفر نیز از جمع ازکارافتادگان‌کلی و در مجموع سه نفر که بر اساس مستندات، امتیاز بالای 50 بیاورند به‌عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب خواهند شد.

به گفته وی، مستمری‌بگیران تامین‌‌اجتماعی‌قم از سه‌شنبه 25 آذرماه‌ جاری تا روز پنجشنبه مورخ 18‏‏‏/10‏‏‏/1404 فرصت دارند تا نسبت به دریافت فرم ثبت نام در جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران فعّّال سراسر کشور از طریق مراجعه به تارنمای رسمی سازمان ( www.tamin.ir ) اقدام نمایند.

وی خاطرنشان کرد: متقاضی پس از دریافت و تکمیل فرم مربوطه، نسبت به بارگذاری فرم و مستندات در سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی به نشانی (1420.tamin.ir)، در منوی خدمات (ثبت درخواست) اقدام و در قسمت موضوع درخواست عبارت "جشنواره انتخاب بازنشستگان و مستمری بگیران فعّّال سراسر کشور" را وارد نموده سپس تمام قسمت‌های فرم را تکمیل و در قسمتchoose files ، کلیه مدارک و مستندات را الصاق و در پایان، گزینه "ایجاد درخواست" را انتخاب نماید. بدین ترتیب درخواست ایشان ثبت و شماره پیگیری برای ایشان پیامک می‌گردد. فرمت‌های مجاز فایل‌ها،docx ، doc، jpeg ، jpg بوده و سرجمع حجم فایل‌ها جهت بارگذاری 5 مگابایت می‌باشد.

مدیرکل تامین‌اجتماعی‌قم تصریح کرد: متقاضی همچنین می‌تواند بصورت حضوری تقاضای خود را جهت شرکت در فراخوان به همراه کلیه مستندات به اداره روابط‌عمومی و امورفرهنگی اداره‌کل تامین‌اجتماعی‌قم و یا کانون‌ بازنشستگی کارگری واقع در بلوار کشاورز شمالی، بوستان شهریار تحویل نماید.

