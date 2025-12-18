باشگاه خبرنگاران جوان - پزشکیان که در شانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی به خراسان جنوبی سفر کرده است، در نخستین برنامه این سفر در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این استان، با بیان اینکه چاره ای جز صرفه جویی و مدیریت مصرف نداریم و این کار را از خود دولت آغاز کرده ایم، گفت: با ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف، ۹۰۰ هزار بشکه نفت حفظ و ذخیره می شود.

پزشکیان دغدغه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در نقاط مختلف کشور را دغدغه اصلی دولت دانست و افزود: با روی کار آمدن دولت چهاردهم،‌ با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، از ترور اسماعیل هنیه در روز اول تحلیف گرفته تا جنگ و مشکلات دیگر که همگان بر آن واقف هستند. اما این وضعیت سخت موجب شد که ما بیدارتر و هشیارتر باشیم و درست فکر و عمل کنیم که بتوانیم برای هر مشکلی راه حلی پیدا کنیم و مقاومت و پایداری کشور و مردم‌مان را تضمین کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به تفویض اختیارات بیشتر به استانداران عنوان کرد: باور دارم که هر یک از شما می‌توانید رئیس‌جمهور و وزیر و یا استاندار باشید، تنها کافی است بستر مناسب فراهم شود تا استعدادهای جوانان ما بروز و ظهور پیدا کند.

پزشکیان گفت: به‌دنبال دعوا و درگیری با کسی نیستیم؛ دوست داریم با همه با صلح به گفت‌و‌گو بنشینیم؛ اما مقابل کسی که قلدری می‌کند می‌ایستیم.

وی افزود: ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست؛ حاضریم تعامل کنیم، اما اینکه بگویند موشک نداشته باشید و بعد رژیم تا دندان مسلح اسرائیل به ما حمله کند که نمی‌شود.

پزشکیان: ماهانه ۸ میلیون تومان به هر باک بنزین یارانه می‌دهیم/ اصلاح قیمت بنزین در جهت رفع ناعدالتی است

رئیس‌جمهور گفت: دولت ماهانه به هر باک بنزین ۸ میلیون تومان یارانه می‌دهد که این مبلغ باید به همه مردم برسد، نه عده‌ای خاص. ما نمی‌خواهیم چیزی را گران کنیم؛ دولت می‌خواهد همه مردم استفاده کنند. چرا فقط باید یک گروه خاص از آن بهره‌مند باشند.

وی اضافه کرد: دولت ۴ میلیارد دلار بنزین ۶۰هزار تومانی می‌خرد و آن را هزار و ۵۰۰ تومان و ۳هزار تومان می‌فروشد؛ این ۴ میلیارد را به حساب همه مردم خواهیم ریخت.

پزشگبان گفت: اصلاح قیمت بنزین از خود دولت آغاز شد؛ خودرو‌های دولتی بدون کارت سوخت بنزین می‌زنند.