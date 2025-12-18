باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نقش رسانه ملی در امیدآفرینی در کشور گفت: اساساً فلسفه وجودی رسانه ملی، پیشرفت کشور، پیشرفت جامعه و کمک به ارتقای جامعه در حوزههای مختلف است و یکی از سرفصلهای اصلی ما در سند تحول، پیشرفت است.
رئیس رسانه ملی اظهار کرد: در دوره تحول در ابلاغیهای که به حوزههای مطالبهگر داشتیم، تأکید کردیم که مطالبههای بنبستنما نباید اتفاق بیفتد یعنی اگر در حوزهای برای مطالبهگری احساس میکنیم که فعلاً افقی برای رسیدن به مطالبه به معنای اینکه به نتیجه برسد، وجود نداشته باشد و مطالبه مخاطب را به بنبست میرساند، باید موقتاً از آن صرفنظر کنیم و به سراغ حوزههایی برویم که برای آنها راهحل وجود دارد.
جبلی بیان کرد: به نظر من اگر نگویم همه حوزهها، اما اکثر قریب به اتفاق حوزههایی که جزو چالشهای جامعه هستند، راهحل دارند و پیشرفت به این معناست که ما نسبت به آینده امید ایجاد کنیم.
رئیس رسانه ملی تاکید کرد: نباید در افکار عمومی بنبستی شکل بگیرد که راهی برای حل آن وجود ندارد. اگر بنبستی وجود دارد که هنوز حل نشده، قطعاً یا بهدلیل ترک فعلهاست و یا بهدلیل بیتوجهی به اجرای وظایف دستگاههای مختلف است و اگر این توجه به مقداری که باید انجام شود صورت گیرد، حتماً آن مشکل نیز برطرف خواهد شد.
رئیس سازمان صداوسیما تصریح کرد: هیچ مشکلی، حتی سختترین مشکلاتی که با آنها روبهرو هستیم، غیرقابلحل نیست. رسالت صداوسیما این است که همین موضوع را روشن کند؛ اینکه مشکلات وجود دارند و باید اعتراف کنیم که مشکلات و چالشها وجود دارند، اما از طرف دیگر نه خودمان باید این باور را داشته باشیم و نه افکار عمومی را به این جمعبندی برسانیم که بنبست وجود دارد و راهحلی برای حل مشکلات نیست؛ این رسالتی است که ما دنبال میکنیم و در سند تحول نیز بر آن تاکید شده است.