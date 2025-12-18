وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مومنی وزیر کشور با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی آن، فرآیند‌های قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور از امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ آغاز می‌شود.

بر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز می شود و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

همچنین مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان باید از روز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی البدل انتخاب شوند.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

منبع: وزارت کشور

 
معاون وزیر کشور:
رویکرد وزارت کشور برگزاری انتخابات شورا‌های سمن‌ها به صورت قانونی، آزاد، عادلانه و براساس رای مردم است
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
توضیح مومنی درباره پایین بودن حقوق مجموعه وزارت کشور
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۷ آذر
آیین نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی ابلاغ شد
اعطای درجه سپهبدی شهید محمد باقری به خانواده ایشان
مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالف است/ وزارت راه موظف به اجرای تکالیف واگذاری زمین به مردم است
پیشرفت، یکی از سرفصل‌های اصلی صداوسیما در سند تحول است/ نباید مطالبه‌های بن‌بست‌نما اتفاق بیفتد
آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها با دستور وزیر کشور
تداوم عملیات بارورسازی ابر‌ها تا پایان بهار با همکاری وزارت نیرو و هواشناسی
تداوم عملیات بارورسازی ابر‌ها تا پایان بهار با همکاری وزارت نیرو و هواشناسی
اعطای درجه سپهبدی شهید محمد باقری به خانواده ایشان
آیین نامه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی ابلاغ شد
پیشرفت، یکی از سرفصل‌های اصلی صداوسیما در سند تحول است/ نباید مطالبه‌های بن‌بست‌نما اتفاق بیفتد
آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها با دستور وزیر کشور
مجلس با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم مخالف است/ وزارت راه موظف به اجرای تکالیف واگذاری زمین به مردم است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۲۷ آذر
شرایط حذف افراد از دریافت کالابرگ اعلام شد
پزشکیان: امام خمینی (ره) پیام آور وحدت و انسجام بود
سخنگوی سپاه: جنگ ۱۲ روزه نبردی تمدنی بود
دعوت دولت به مشارکت به معنای فقدان برنامه نیست
محکومیت شدید اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا توسط ایران
تاکید پزشکیان بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان
فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء و نیروی هوایی ارتش منصوب شدند
پیگیری توافقات رؤسای جمهور ایران و روسیه در دیدار وزرای خارجه دو کشور
شکل‌گیری گروه «دوستان منشور» در سازمان ملل برای مقابله با قلدرمآبی آمریکا
جانشین فرمانده کل سپاه: توطئه‌های دشمن علیه ما هیچگاه موفق نبوده است
عارف: عملکرد ما در زمینه ایمنی در شان مردم کشور نیست/ ضرورت ریشه یابی دلایل
رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح: اکتساب فناوری‌های نوظهور و اقتدارآفرین ضروری است
بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت توسط دیوان محاسبات کشور
تاکید رئیس‌جمهور بر تداوم اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان فنی و حرفه‌ای در کارخانجات
ماده واحده تعیین مناسبت­‌های جدید برای درج در تقویم رسمی کشور ابلاغ شد
پزشکیان: مهم‌ترین اولویت ما توسعه ناوگان عمومی و تکمیل کریدور‌های ریلی کشور است