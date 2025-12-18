پزشکیان با اشاره به راه آهن خراسان جنوبی گفت: این طرح اولویت استان است و برای تمام کردن آن مصمم هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - پزشکیان رئیس جمهور در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان گفت: مصمم هستیم راه آهن خراسان جنوبی را به هر شکلی به سرعت تمام کنیم.

او افزود: راه آهن خراسان جنوبی حیاتی‌ترین و مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید در اولویت قرار دهیم.

پزشکیان عنوان کرد: به جای این که منابع را تکه تکه کنیم و به بخش‌های مختلف بدهیم تا ۲۰ سال یک پروژه طول بکشد، منابع را به یک یا دو اولویت می‌دهیم تا در طول یک سال تمام شود.

رئیس جمهور عنوان کرد: اگر قطار راه اندازه شود یک مسئله حیاتی برای تجارت حل می‌شود.

