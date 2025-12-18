کنگره آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه در زمان بشار اسد را به طور دائم لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کنگره آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه در زمان بشار اسد را به طور دائم لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ پیش از این دو بار اجرای تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود.

اما ابومحمد الجولانی، رئیس جمهور سوریه به دنبال پایان دائمی تحریم‌ها بود، زیرا نگران بود که تا زمانی که این اقدامات در دفاتر ثبت شوند، مانع از فعالیت کسب‌وکارهایی شوند که از خطرات قانونی در بزرگترین اقتصاد جهان نگران هستند.

سنا لغو قانون سزار ۲۰۱۹ را به عنوان بخشی از یک بسته دفاعی سالانه تصویب کرد. سنا با ۷۷ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف به این قانون که قبلاً توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود و انتظار می‌رود توسط ترامپ امضا شود، رأی مثبت داد.

سناتور جین شاهین، دموکرات ارشد کمیته روابط خارجی سنا گفت: این لغو که مورد حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب است، «گامی تعیین‌کننده در جهت اعطای فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی پس از دهه‌ها رنج غیرقابل تصور است.» دمشق این تصمیم را به عنوان یک نقطه عطف ستود.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه گفت: «ما از سنای ایالات متحده به خاطر حمایتش از مردم سوریه و رأیش به لغو قانون قیصر، قدردانی و تشکر می‌کنیم.»

او این اقدام را «یک تحول مثبت که افق‌های جدیدی را برای همکاری و مشارکت بین کشور ما و جهان می‌گشاید» توصیف کرد.

قانون قیصر سرمایه‌گذاری را به شدت محدود کرده و سوریه را از سیستم بانکی بین‌المللی جدا کرده بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

نیروهای اسرائیلی حومه روستایی در جنوب سوریه را گلوله‌باران کردند
اردوغان: اسرائیل مانع اصلی صلح در سوریه است
شراکت راهبردی در مسیر نظم نوین چندجانبه
