کیلیان‌ام باپه با دو گلی که در جام حذفی اسپانیا به ثمر رساند به رکورد کریستیانو رونالدو رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره فرانسوی، با پیراهن رئال مادرید عملکرد درخشانی در فصل جاری داشته است. او توانست رکورد تاریخی کریستیانو رونالدو، بیش‌ترین گل‌ زده در یک سال میلادی برای این باشگاه، را تکرار کند.

ام باپه نقش کلیدی در راهیابی ریال مادرید به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا داشت. این تیم با نتیجه ۳-۲ مقابل تالاورا پیروز شد و ام باپه با زدن دو گل، بهترین بازیکن این مسابقه بود. او با این دو گل تعداد گل‌های خود در سال ۲۰۲۵ میلادی را به ۵۹ گل رساند و به رکورد رونالدو در سال ۲۰۱۳ رسید.

اکنون ام‌باپه فرصت دارد تا با ثبت یک رکورد جدید، این رکورد را به نام خود کند؛ زیرا رئال مادرید تنها یک بازی دیگر در سال جاری دارد که ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) مقابل سویا برگزار خواهد شد. این بازی فرصت طلایی برای ام باپه است تا از رونالدو پیشی بگیرد و رکورد جدیدی را به نام خودش ثبت کند.

ام باپه فصل قبل هم ستاره رئال در خط حمله بود با این حال نتوانست جامی را با کهکشانی ها به دست آورد. ستاره فرانسوی رئال مادرید در فصل جاری هم نمایش درخشانی داشته است و با اختلاف در صدر جدول بهترین گلزنان باشگاه قرار دارد با این حال رئال حال و روز چندان خوبی با هدایت آلونسو ندارد.

ام باپه  آمار شگفتی انگیز از ابتدای حضورش در مستطیل سبز داشته است به طوریکه در ۵۴۴ بازی که با پیراهن تیم های مختلف به میدان رفته روی ۵۶۱ گل نقش داشته است. او در تعداد بازی موفق به زدن ۴۱۰ گل و دادن ۱۵۱ پاس گل شده است تا نشان دهد که بعد از مسی و کریستیانو رونالدو ستاره نخست فوتبال جهان بوده است.

برچسب ها: کیلیان امباپه ، بازیکن فوتبال
خبرهای مرتبط
وضعیت مصدومیت امباپه فردا مشخص می‌شود
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
بکهام، شوالیه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
تیم ملی اسکیت رولبال آقایان در جام جهانی سوم شد
ام باپه به رکورد رونالدو رسید
آخرین اخبار
اختصاص بخشی از درآمد جام جهانی ۲۰۲۶ به غزه
وزیر ورزش: ۱۰ درصد مدال‌های ناگویا برای دوومیدانی است
ام باپه به رکورد رونالدو رسید
تیم ملی اسکیت رولبال آقایان در جام جهانی سوم شد
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر