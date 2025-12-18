باشگاه خبرنگاران جوان - ستاره فرانسوی، با پیراهن رئال مادرید عملکرد درخشانی در فصل جاری داشته است. او توانست رکورد تاریخی کریستیانو رونالدو، بیش‌ترین گل‌ زده در یک سال میلادی برای این باشگاه، را تکرار کند.

ام باپه نقش کلیدی در راهیابی ریال مادرید به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی اسپانیا داشت. این تیم با نتیجه ۳-۲ مقابل تالاورا پیروز شد و ام باپه با زدن دو گل، بهترین بازیکن این مسابقه بود. او با این دو گل تعداد گل‌های خود در سال ۲۰۲۵ میلادی را به ۵۹ گل رساند و به رکورد رونالدو در سال ۲۰۱۳ رسید.

اکنون ام‌باپه فرصت دارد تا با ثبت یک رکورد جدید، این رکورد را به نام خود کند؛ زیرا رئال مادرید تنها یک بازی دیگر در سال جاری دارد که ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر) مقابل سویا برگزار خواهد شد. این بازی فرصت طلایی برای ام باپه است تا از رونالدو پیشی بگیرد و رکورد جدیدی را به نام خودش ثبت کند.

ام باپه فصل قبل هم ستاره رئال در خط حمله بود با این حال نتوانست جامی را با کهکشانی ها به دست آورد. ستاره فرانسوی رئال مادرید در فصل جاری هم نمایش درخشانی داشته است و با اختلاف در صدر جدول بهترین گلزنان باشگاه قرار دارد با این حال رئال حال و روز چندان خوبی با هدایت آلونسو ندارد.

ام باپه آمار شگفتی انگیز از ابتدای حضورش در مستطیل سبز داشته است به طوریکه در ۵۴۴ بازی که با پیراهن تیم های مختلف به میدان رفته روی ۵۶۱ گل نقش داشته است. او در تعداد بازی موفق به زدن ۴۱۰ گل و دادن ۱۵۱ پاس گل شده است تا نشان دهد که بعد از مسی و کریستیانو رونالدو ستاره نخست فوتبال جهان بوده است.