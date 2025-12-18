\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0646\u062f\u0631\u062e\u0645\u06cc\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0644\u0627\u0634\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0628\u0646\u062f\u0631\u062e\u0645\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u062d\u062c\u062a \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u0627\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0648 \u0644\u0627\u0634\u0647 \u062d\u06cc\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 : \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627