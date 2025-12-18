دو راس کل وحشی به علت گرفتار شدن در سیلاب‌های دو روز گذشته در بندرخمیر تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر گفت: لاشه این حیوانات مقابل پایانه بار شهرک صنعتی بندرخمیر مشاهده شد.

حجت قاسمی افزود: ماموران یگان حفاظت به منطقه اعزام و لاشه حیوانات را از محل خارج کردند.

منبع : صداوسیما

برچسب ها: تلف شدن کل و بزهای وحشی ، سازمان حفاظت و محیظزیست ، بندرخمیر
