باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی جادههای کشور تا ساعت ۰۹:۱۸ امروز پنجشنبه ۲۷ آذر را اعلام کرد که به شرح زیراست
محورهای شمالی
- تردد روان در مسیر رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت
محورهای شمالی دارای بارش برف و باران هستند.
سایر محورها
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران حد فاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه-تهران حد فاصل احمدآباد مستوفی تا فیروزبهرام
- ترافیک نیمهسنگین در محور شهریار-تهران در برخی از مقاطع
- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین-تهران محدوده قلعهنو
- بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، قزوین، زنجان، البرز، تهران، گلستان، سمنان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، قم، مرکزی، همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان شمالی و خراسان رضوی
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و خوزستان.