در پی بارش‌های اخیر و آب‌گرفتگی منازل مسکونی در برخی مناطق استان هرمزگان، ۶ کمپ اسکان اضطراری در شهرستان‌های پارسیان، قشم و میناب برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت:با هدف اسکان ایمن خانوارهای آسیب‌دیده، ۳۶ خانوار در این کمپ‌ها مستقر شده‌اند و خدمات امدادی، حمایتی و زیستی به‌صورت مستمر به آن‌ها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تداوم ارزیابی میدانی مناطق متاثر از بارندگی، افزود: تیم‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر از ساعات اولیه وقوع آب‌گرفتگی در مناطق حضور داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و کاهش آلام آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان تأکید کرد: این جمعیت آمادگی کامل دارد تا در صورت تداوم شرایط ناپایدار جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم را افزایش دهد.

