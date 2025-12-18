باشگاه خبرنگاران جوان -مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت:با هدف اسکان ایمن خانوارهای آسیبدیده، ۳۶ خانوار در این کمپها مستقر شدهاند و خدمات امدادی، حمایتی و زیستی بهصورت مستمر به آنها ارائه میشود.
وی با اشاره به تداوم ارزیابی میدانی مناطق متاثر از بارندگی، افزود: تیمهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلالاحمر از ساعات اولیه وقوع آبگرفتگی در مناطق حضور داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و کاهش آلام آسیبدیدگان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان تأکید کرد: این جمعیت آمادگی کامل دارد تا در صورت تداوم شرایط ناپایدار جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم را افزایش دهد.
منبع :هلال احمرهرمزگان