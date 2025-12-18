وزیر ورزش و جوانان گفت: ۱۰ درصد مدال‌های بازی‌های آسیایی متعلق به دوومیدانی است و انتظار داریم با کار شبانه‌روزی از امروز تا ناگویا به نتایج خوبی برسیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برگزاری جلسه بررسی وضعیت کاروان‌های ورزشی ایران در مسابقات جوانان آسیا و بازی‌های همبستگی اسلامی، در جلساتی مجزا احسان حدادی و سجاد انوشیروانی با حضور در وزارت ورزش و جوانان درباره عملکرد رشته‌های دوومیدانی و تکواندو توضیحات و گزارشی ارائه کردند.

این جلسات در فاصله ۹ ماه (۲۷۵ روز) مانده تا بازی‌های آسیایی و به منظور افزایش کیفیت کار فنی و مدیریتی این دو فدراسیون و ارتقای شانس ایران برای کسب مدال‌های بیشتر در ناگویا به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان و با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان، فریبا محمدیان، مهدی علی‌نژاد، اصغر رحیمی (رئیس کاروان بازی‌های آسیایی) و محمدرضا عابدی محزون برگزار شد.

در ابتدای جلسات، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش بر اساس تقویم مسابقات سال ۲۰۲۵، توضیحاتی درباره عملکرد فنی این دو رشته در این رقابت‌ها ارائه کرد و پس از آن دبیرکل کمیته ملی المپیک، معاونین وزیر و رئیس کاروان ایران در بازی‌های آسیایی به بیان نقطه نظرات فنی خود پرداختند.

وزیر ورزش و جوانان نیز با اشاره به اهمیت رشته دوومیدانی با توجه به سهم این رشته در سبد مدالی بازی‌های آسیایی گفت: ۱۰ درصد مدال‌های بازی‌های آسیایی متعلق به دوومیدانی است و انتظار داریم با کار شبانه‌روزی از امروز تا ناگویا به نتایج خوبی برسیم و سهم خوبی از این سبد به دست بیاوریم.

وی افزود: از الان تا ۹ ماه باقی مانده تا بازی‌ها، می‌توانیم به این هدف برسیم. کار، تلاش و تشخیص با فدراسیون و پشتیبانی با ما. باور دارم اگر این کار از امروز آغاز شود، کسب نتیجه شدنی است اما اگر دیرتر شود، کار سخت می‌شود.

دنیامالی همچنین با اشاره به ظرفیت تاریخی بزرگ وزنه‌برداری ایران در میادین بین‌المللی، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تقویت فنی این رشته برای حضور پرقدرت در بازی‌های آسیایی تاکید کرد.

منبع: وزارت ورزش

برچسب ها: احمد دنیامالی ، ناگویا ژاپن ، دوومیدانى ، وزنه برداری
وزیر ورزش: ۱۰ درصد مدال‌های ناگویا برای دوومیدانی است
