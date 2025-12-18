مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از اجرای طرح نظارت بیشتر بر فعالیت واحد‌های صنفی این استان در آستانه شب یلدا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - رامین صادقی گفت: این طرح با استقرار بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل برای نظارت مضاعف بر بازار با هدف تامین نیازها، حفظ قدرت خرید مردم و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه کالا در آستانه شب یلدا به اجرا درمی‌آید.

او با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالا‌ها در این روز‌ها افزود: بر این اساس بازرسان این اداره‌کل به صورت فعال در ۲ نوبت کاری صبح و عصر در بازار مستقر هستند تا بر عرضه، کیفیت و قیمت کالا‌های اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب چله نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: عرضه میوه‌های خشک و تازه، آجیل، شیرینی‌های سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب به طور ویژه از سوی تیم‌های بازرسی تحت نظارت قرار دارد و همکاری مردم و ارائه گزارش به موقع می‌تواند به مدیریت هرچه بهتر بازار کمک کند.

 

برچسب ها: عرضه کالا ، شب یلدا ، قیمت کالاهای اساسی
خبرهای مرتبط
طرح نظارتی ویژه شب یلدا در اردبیل اجرا می‌شود
تشدید نظارت بر بازار شب یلدا در استان اردبیل
بازار شب یلدای اردبیل زیر ذره بین تعزیرات حکومتی اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیش از ۵۴۴ هزار نفر در استان اردبیل زیرپوشش برنامه پزشک خانواده هستند
افزایش ۱۱ درصدی معاینه فنی خودرو‌های سنگین در اردبیل
طرح نظارتی شب یلدا در بازار اردبیل اجرا می‌شود
آخرین اخبار
طرح نظارتی شب یلدا در بازار اردبیل اجرا می‌شود
افزایش ۱۱ درصدی معاینه فنی خودرو‌های سنگین در اردبیل
بیش از ۵۴۴ هزار نفر در استان اردبیل زیرپوشش برنامه پزشک خانواده هستند
ثبت ۱۵ سانتی‌متر برف در استان اردبیل
۵ مصدوم در اثر حادثه رانندگی در پارس آباد
توسعه حمل ونقل پاک در شهر اردبیل رویکرد اساسی است
ذخیره سازی ۳۰۰ تن روغن خوراکی تنظیم بازار در اردبیل
کشف کالای قاچاق با ارزش ۷۰ میلیارد تومان در گمرک بیله سوار
انجام ۱۷۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در محور‌های مواصلاتی اردبیل
برخی از مدارس اردبیل در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شد