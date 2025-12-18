باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - رامین صادقی گفت: این طرح با استقرار بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل برای نظارت مضاعف بر بازار با هدف تامین نیازها، حفظ قدرت خرید مردم و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی در حوزه قیمتگذاری و عرضه کالا در آستانه شب یلدا به اجرا درمیآید.
او با اشاره به افزایش تقاضا برای برخی کالاها در این روزها افزود: بر این اساس بازرسان این ادارهکل به صورت فعال در ۲ نوبت کاری صبح و عصر در بازار مستقر هستند تا بر عرضه، کیفیت و قیمت کالاهای اساسی و پرتقاضای مرتبط با شب چله نظارت دقیقتری داشته باشند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: عرضه میوههای خشک و تازه، آجیل، شیرینیهای سنتی و دیگر اقلام پر مصرف این شب به طور ویژه از سوی تیمهای بازرسی تحت نظارت قرار دارد و همکاری مردم و ارائه گزارش به موقع میتواند به مدیریت هرچه بهتر بازار کمک کند.