باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب سلیمانی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: یلدای شهدایی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یاد و راه شهیدان والامقام و تقویت پیوند نسلهاست. این آیین ملی علاوه بر احیای سنتهای ایرانی، بستری برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فراهم میآورد.
وی افزود: با مشارکت واحدهای استانی بنیاد شهید و همراهی خادمیاران گلستان شهدا، امیدواریم شاهد برگزاری باشکوه این مراسم در سراسر کشور باشیم و گامی مؤثر در ایجاد همبستگی ملی و انتقال ارزشهای معنوی به نسل جوان برداریم.
این مراسم، همچون سالهای گذشته، با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم در گلزارهای شهدا برگزار خواهد شد و برنامههای فرهنگی، قرائت شعر، خاطرهگویی و آیینهای سنتی یلدا در کنار یاد شهیدان اجرا میشود.
منبع: بنیاد شهید