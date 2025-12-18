معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری آیین ملی «یلدای شهدایی» با همکاری خادمیاران شهدا در تمامی استان‌های کشور به‌صورت همزمان در گلزار‌های مطهر شهدا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یعقوب سلیمانی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: یلدای شهدایی فرصتی ارزشمند برای پاسداشت یاد و راه شهیدان والامقام و تقویت پیوند نسل‌هاست. این آیین ملی علاوه بر احیای سنت‌های ایرانی، بستری برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه فراهم می‌آورد.

وی افزود: با مشارکت واحدهای استانی بنیاد شهید و همراهی خادمیاران گلستان شهدا، امیدواریم شاهد برگزاری باشکوه این مراسم در سراسر کشور باشیم و گامی مؤثر در ایجاد همبستگی ملی و انتقال ارزش‌های معنوی به نسل جوان برداریم.

این مراسم، همچون سال‌های گذشته، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم در گلزارهای شهدا برگزار خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی، قرائت شعر، خاطره‌گویی و آیین‌های سنتی یلدا در کنار یاد شهیدان اجرا می‌شود.

منبع: بنیاد شهید

برچسب ها: شب یلدا ، مزار شهدا
خبرهای مرتبط
یلدا در قاب تلویزیون؛ شب‌نشینی ایرانی با ویژه‌برنامه‌های سیما
«چله ایرانی»؛ یلدایی برای شنیدن حافظه جمعی از رادیو فرهنگ
همزمان با طولانی‌ترین شب سال انجام می‌شود:
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
آخرین اخبار
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
آیین ملی «یلدای شهدایی» ۲۷ آذر در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می‌شود
خودرو‌های بدون زنجیر چرخ حتی در شرایط عادی از محور‌های کوهستانی برگردانده می‌شوند
ابلاغ شیوه جدید حذف یارانه نقدی
کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت
تثبیت قطعی مالکیت شهرداری تهران بر ملکی به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان
زمان پرداخت کالابرگ دهک ۴ تا ۷ اعلام شد
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ هموطن/ ۲ فوتی و یک مفقودی در سیل استان‌های فارس، هرمزگان و خوزستان
شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی
۵۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه است
توصیه‌ای به والدین در مواجهه با فرزندی که درس نمی‌خواند + فیلم
اجرای طرح ارتقای امنیت در ایستگاه‌های مترو/ کشف اشیاء میلیاردی عتیقه در مترو
توقف ساخت‌وساز در فرودگاه مهرآباد/ دلیل عدم نوسازی محله امامزاده عبدالله اعلام شد
هفتادوهشتمین مرحله رزمایش مومنانه به یاد شهدای انتظامی
نتایج آزمون قضاوت سال ۱۴۰۴ اعلام شد
اقدامات پیشگیرانه رانندگان در تصادفات رانندگی + فیلم
تأمین اجتماعی بنگاه اقتصادی نیست
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر