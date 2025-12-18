باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی از رانندگان خواست از رانندگی با عجله و شتاب زده در معابر خلوت و لغزنده شمالی پایتخت خودداری کنند و با سرعت مطمئنه برانند، چرا که راننده در سرعت های بالا از ارائه واکنش مناسب به هنگام مواجهه با خطر ناتوان خواهد بود.

سرهنگ شریفی تاکید کرد: رعایت سرعت مجاز و راندن خودرو متناسب با شرایط محیطی، بجز ایمنی ترافیک مزایایی همچون در اختیار داشتن زمان کافی برای آگاهی از خطرات احتمالی و ارائه واکنش مناسب، کنترل مناسب وسیله نقلیه در صورت پیش بینی بروز تصادف، کمتر بودن مسافت توقف و در نتیجه جلوگیری از برخورد و یا کاهش شدت برخورد را به همراه دارد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ به رانندگان همچنین توصیه کرد: در روزهای برفی و بارانی با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب رانندگی کنند.

وی از موتورسواران هم خواست تا از تردد در مناطق شمالی پایتخت خودداری کنند چرا که احتمال تصادف، واژگونی و سر خوردن بسیار بالاست.

منبع: پلیس راهور