باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - رقیه کرمانیان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه اردکان، در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی جوانان در توسعه شهری، گفت: توسعه پایدار تنها با مشارکت واقعی و حضور فعال نسل جوان در عرصههای تصمیمگیری، اداره محلات و طراحی برنامههای شهری محقق میشود.
وی افزود: جوانان باید در کانون تحولات مدیریت شهری قرار گیرند و اجرای طرح ملی برنامه اقدام شبکه مدیریت محلهمحور» نیز در همین راستا و با هدف مردمیسازی مدیریت و تصمیمگیری بر پایه خواست ساکنان هر محله پیش میرود.
کرمانیان خاطرنشان کرد: شوراهای محله میتوانند به بستری مؤثر برای انعکاس صدای مردم و تبدیل نظرات به طرحهای عملیاتی تبدیل شوند و از ظرفیت جوانان نخبه و فعال شهرستان در این ساختار باید بهخوبی بهره گرفته شود.
محمدرضا زارع رئیس اداره ورزش و جوانان اردکان، در ادامه با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه اجتماعی، گفت: سمنها بهعنوان بازوی اجرایی و اجتماعی جوانان، میتوانند پلی میان دولت و جامعه باشند و با همکاری شوراهای محله در اجرای پروژههای شهری مشارکت جدی داشته باشند.
وی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، شوراهای جوانان و سازمانهای مردمنهاد برای ایجاد پایهای مستحکم در توسعه محلهمحور تأکید کرد.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاههای اجرایی شهرستان، طرحها و پروژههای قابل واگذاری به سازمانهای مردمنهاد و شوراهای محله را شناسایی و اعلام کنند تا زمینه برای مشارکت گستردهتر جوانان در مدیریت محلی فراهم آید.