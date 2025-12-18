باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محسن محمدنژاد مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: با توجه به ورود توده هوای سرد به کشور در ۴۸ ساعت گذشته و بارش برف در محور‌های کوهستانی استان ۳۷۰، کیلومتر از محور‌های اصلی کوهستانی استان درگیر برف شد و بصورت مداوم توسط راهداران برفروبی گردید.

او افزود: با توجه به شروع بارش شدید برف و کولاک در سطح محور‌های ارتباطی استان (اعم از محور‌های کوهستانی و دشتی)، عملیات راهداری زمستانی با تمامی امکانات و تجهیزات در سطح محور‌های برفگیر آغاز و به طور شبانه روزی ادامه داشت.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: در طول ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی مازندران ۲۳ راهدارخانه فعالیت کرده که ۳۰۶ نفر از راهداران سخت کوش در قالب ۴۰ پایگاه و اکیپ راهداری زمستانی و با ۲۰۶ دستگاه ماشین آلات راهداری در ۳۷۰۰ کیلومتر از راه‌های برفگیر با ارتفای بتالای هزار متر و کوهستانی استان به انجام فعالیت‌های راهداری زمستانی مشغول می‌باشند.

محمدنژاد افزود: در عملیات راهداری زمستانی مذکور بیش از ۷۴۲ تن مخلوط ماسه و نمک آسیابی مصرف شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران همچنین استفاده حداقلی از نمک را برای جلوگیری از آسیب رساندن به ابنیه فنی راه ضروری دانست و گفت: در سایه حضور فعال و پر رنگ و چشمگیر راهداران در محور‌های برفگیر استان به همراه اقدامات ایمنی اداره کل و فرهنگ سازی و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان عزیز انشاءا... شاهد کاهش تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن در سطح راه‌های استان باشیم.

مرکز مدیریت اطلاعات راه‌ها و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز شماره تلفن ۱۴۱ (گویا) و همچنین سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۰۱۴۱ آماده پاسخ گویی به مسافرین و مردم عزیز برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های این استان می‌باشد.