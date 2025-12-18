گزارش میدانی از بورس تابلو سازی تهران؛ ۸۰ درصد بازار سهم تابلو چلنیوم

بازار تابلو سازی تهران طی سال‌ های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است و با توجه به رشد روزافزون کسب‌ و کارهای مختلف و افزایش نیاز به تبلیغات شهری و فروشگاهی، تابلوهای تبلیغاتی بخش مهمی از فضای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان انواع تابلوها، تابلو چلنیوم توانسته جایگاه ویژه‌ ای پیدا کند و سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهد.

این گزارش بر اساس بازدید میدانی از چند کارگاه فعال در تهران تهیه شده و هدف آن ارائه تصویری واقعی و تحلیلی از وضعیت تولید و بازار تابلو چلنیوم است که در ادامه، به روند رشد، تجربه بازدید میدانی، مصاحبه با برخی از فعالان صنف تابلو سازی، و چشم‌ انداز بازار این تابلوها می‌ پردازیم.

روند رشد تابلو چلنیوم در تهران

بازار تابلو سازی تهران طی سال‌ های اخیر به سمت تولید تابلوهایی با دوام بالا، نورپردازی جذاب و نصب سریع حرکت کرده است؛ طبق مشاهدات میدانی، تابلو چلنیوم توانسته سهمی نزدیک به ۸۰ درصد از بازار تابلوهای تبلیغاتی را به خود اختصاص دهد که این موضوع نشان‌ دهنده علاقه و تقاضای بالای مشتریان برای این نوع تابلوها است.

برای نمونه، در بازدید میدانی از چند کارگاه فعال در تهران، مشاهده شد که تابلو چلنیوم یکی از پرفروش ‌ترین تولیدات این مجموعه‌ ها است و بخش قابل توجهی از سفارش‌ های روزانه آنها را تشکیل می ‌دهد.

همچنین، با بررسی سایر تابلوها مانند لایت باکس یا تابلوهای فلکسی، مشخص شد که سهم آنها نسبت به چلنیوم به مراتب کمتر است.

تجربه بازدید میدانی و مشاهدات مستقیم

در بازدید میدانی از چند کارگاه فعال، مشاهدات مهمی به دست آمد:

تولید روزانه تابلو چلنیوم در اکثر کارگاه‌ ها به مراتب بیشتر از سایر انواع تابلو است که همین مورد باعث شد تا نظر فعالان صنف تابلو سازی در بخش های مختلف را جویا شویم.

گفتگو با مدیر فروش تابلو سازی

در ادامه این بررسی، خبرنگار ما با حضور در تابلو سازی نوین لایت، که یکی از مجموعه‌ های فعال بازار تابلو سازی تهران محسوب می‌ شود، گفت ‌و گویی با مدیر فروش این مجموعه انجام داد.

بررسی آمار تماس‌ ها و سفارش‌ های ثبت‌ شده نشان می ‌دهد که تابلو چلنیوم در نوین لایت سهم قابل توجهی از فروش این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

مدیر فروش این کارگاه در گفت ‌و گو با خبرنگار ما عنوان کرد:

بخش عمده تماس‌ های تلفنی که روزانه با مجموعه ما برقرار می ‌شود، مربوط به سفارش تابلو چلنیوم است. مشتری‌ ها معمولا ابتدا درباره قیمت، نوع نورپردازی و زمان تحویل این تابلو سوال می‌ کنند و در بسیاری از موارد، انتخاب نهایی آنها نیز به چلنیوم ختم می ‌شود.

وی با اشاره به تغییر سلیقه مشتریان در سال‌های اخیر افزود:

امروز بیشتر صاحبان کسب ‌و کار به دنبال تابلویی هستند که در عین ظاهر مدرن، در شب نیز جلوه مناسبی داشته باشد. به همین دلیل، تابلو چلنیوم عملا به اولین گزینه پیشنهادی ما در تماس ‌های فروش تبدیل شده است.

به گفته این مدیر فروش، افزایش تقاضا برای تابلو چلنیوم نشان می ‌دهد که این نوع تابلو توانسته اعتماد بازار را جلب کند و به انتخاب اصلی بسیاری از کسب ‌و کارهای فعال در تهران تبدیل شود.

گفتگو با طراحان تابلو سازی

در ادامه این گزارش، خبرنگار ما با چند نفر از طراحان فعال حوزه تابلو سازی به ‌صورت تماس تلفنی و گفت ‌و گوی آنلاین صحبت کرد. بررسی صحبت ‌های این طراحان نشان می ‌دهد که بخش عمده سفارش ‌های طراحی آنها در ماه‌ های اخیر مربوط به تابلو چلنیوم بوده است.

یکی از طراحان فعال در این حوزه در گفت ‌و گو با خبرنگار ما عنوان کرد:

بیشترین طرح ‌هایی که این روزها برای مشتری ها آماده می کنیم، مربوط به تابلو چلنیوم است. از طراحی فونت گرفته تا انتخاب رنگ و نورپردازی، معمولا سفارش‌ ها به سمتی می ‌رود که خروجی نهایی یک تابلو چلنیوم باشد.

به گفته این طراح، انعطاف ‌پذیری بالا در طراحی و امکان اجرای ایده‌ های متنوع، باعث شده تابلو چلنیوم به انتخاب اول طراحان و مشتریان تبدیل شود.

گفتگو با حروف ‌سازان کارگاه‌ های تابلو سازی

در بخش دیگری از این گزارش، خبرنگار ما با حضور در چند کارگاه تابلو سازی و گفت ‌و گو با حروف‌ سازان فعال این حوزه، از نزدیک روند ساخت حروف‌ های تبلیغاتی را بررسی کرد. به گفته حروف‌ سازان، بخش عمده حروف‌ هایی که روزانه ساخته می ‌شود، مربوط به تابلو چلنیوم است.

آقای دهقان، یکی از حروف ‌سازان با سابقه در این زمینه گفت:

بیشتر حروفی که این روزها می ‌سازیم، برای تابلو چلنیوم است. چه حروف ساده، چه کریستالی یا طلایی، سفارش‌ ها معمولا مربوط به چلنیوم است و بقیه تابلوها سهم خیلی کمتری دارند.

دلایل استقبال کسب ‌و کارها از تابلو چلنیوم

بررسی های انجام شده نشان می‌ دهد استقبال گسترده از تابلو چلنیوم بی‌ دلیل نیست. تنوع در رنگ، نورپردازی چشمگیر در شب، قیمت مناسب، مصرف پایین برق، و دوام بالا در برابر شرایط جوی، باعث شده این نوع تابلو پاسخگوی نیاز اکثر کسب‌ و کارهای شهری باشد.

همچنین، سرعت اجرای بالا و تنوع در مدل‌ هایی مانند چلنیوم کریستالی، فول کالر، طلایی و ساده امکان انتخاب متناسب با بودجه و سلیقه مشتریان را فراهم کرده است.

جمع ‌بندی بخش میدانی

نتایج حاصل از بازدیدهای میدانی، گفت‌ و گو با مدیران فروش، طراحان و حروف ‌سازان نشان می‌ دهد که تابلو چلنیوم نقش بسیار مهمی در بازار تابلو سازی تهران دارد.

سهم بالای تولید، حجم سفارش‌ ها و تعداد تماس ‌های تلفنی، همگی مهر تایید بر این واقعیت هستند که این نوع تابلو به انتخاب اول بسیاری از کسب ‌و کارها و طراحان تبدیل شده است

چشم‌ انداز بازار و روند آینده

با توجه به روند رشد و محبوبیت تابلو چلنیوم، پیش‌ بینی می ‌شود این نوع تابلو در سال های آینده نیز همچنان سهم قابل توجهی از بازار تابلوهای تبلیغاتی را حفظ کند که نوآوری‌ های جدید در طراحی و نورپردازی، افزایش کیفیت مواد اولیه و استاندارد سازی تولید، می‌ تواند رشد بیشتری را ایجاد کند

به نظر می‌ رسد تابلو چلنیوم، نه تنها یک جریان مقطعی محبوب نیست، بلکه به ستون اصلی بازار تابلو سازی تهران تبدیل شده و با توجه به شرایط فعلی، این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.