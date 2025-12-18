باشگاه خبرنگاران جوان - قرباننژاد مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: وزارت جهاد کشاورزی ۵۵۰ تن برنج خارجی به استان تخصیص داده است که با قیمت ۱۲۵ تا ۱۲۷ هزار تومان توزیع میشود.
او افزود: این برنجها بر مبنای سهمبندی جمعیتی هر شهرستان و از طریق فروشگاههای منتخبی که اصناف معرفی کرده است در اختیار مردم قرار میگیرد.
قرباننژاد با بیان اینکه بسیج اصناف ظرفیت خود را در اختیار شهرستانها قرار داده تا توزیع بر اساس سهمیه انجام شود، گفت: در حال رایزنی هستیم تا ۱۸۰ تن برنج دیگر نیز به مازندران اختصاص داده شود.
مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: توزیع برنج در فروشگاههای منتخب آغاز شده است و تلاش میشود همه برنجها پیش از شب یلدا در استان توزیع شود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران