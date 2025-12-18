باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -حجتالاسلام والمسلمین مجید بنیاسدی با اشاره به جایگاه وحدت حوزه و دانشگاه در جامعه اسلامی، اظهار کرد: حوزههای علمیه بهعنوان پاسداران معارف دینی و اخلاقی و دانشگاهها بهعنوان پیشگامان تولید علم و فناوری، هر یک نقش مکملی در رشد و تعالی جامعه دارند.
وی افزود: همافزایی حوزه و دانشگاه، موجب تلفیق علم و حکمت شده و زمینه بهرهمندی جامعه از پیشرفت مادی و سعادت معنوی را فراهم میکند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه پاسخگویی به مسائل پیچیده امروز نیازمند همکاری این دو نهاد علمی است، تصریح کرد: موضوعاتی مانند زیستفناوری، اقتصاد و علوم روانشناسی نیازمند رویکردی هستند که هم از نظر علمی دقیق و هم از نظر ارزشی مبتنی بر موازین اسلامی باشد.
بنیاسدی وحدت حوزه و دانشگاه را سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی غرب دانست و ادامه داد: دشمنان با استفاده از علم سکولار، به دنبال تأثیرگذاری بر فرهنگ و باورهای جوامع اسلامی هستند، اما همکاری حوزه و دانشگاه زمینه تولید علم دینی و الگوهای بومی پیشرفت را فراهم میکند.
وی با اشاره به رفع دوگانگی آموزشی و تربیتی در سایه این وحدت گفت: اگر حوزه و دانشگاه از یکدیگر جدا باشند، جامعه با فاصله فکری میان نخبگان مواجه میشود، اما تعامل میان این دو نهاد، انسجام فکری و عملی جامعه را تقویت میکند.
این مقام مسئول بر ضرورت هدایت اخلاقی علم و فناوری تأکید کرد و افزود: پیشرفتهایی مانند هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک در صورت نبود چارچوبهای اخلاقی و دینی، میتوانند تهدیدآفرین باشند و حوزههای علمیه میتوانند در این زمینه نقش راهبردی ایفا کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام ساختاری نیست، بلکه به معنای همکاری مستمر، گفتوگو و همجهتی در مسیر اهداف متعالی انقلاب اسلامی است و تقویت ارتباطات علمی مشترک میتواند این وحدت را عمیقتر کند.