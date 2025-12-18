رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه تهدیدات ترامپ از ارتش کلمبیا درخواست کمک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در بحبوحه رسیدن تنشها با ایالات متحده به نقطه بحرانی، درخواست فوری برای همبستگی نظامی از کلمبیا کرد.
مادورو تأکید کرد که «بزرگترین تضمین» صلح و حاکمیت منطقهای در «اتحاد» بین کشورهای متحد نهفته است. او به طور خاص از نیروهای مسلح کلمبیا خواست تا برای جلوگیری از مداخله خارجی با ونزوئلا متحد شوند.
مادورو گفت: «من از مردم کلمبیا، جنبشهای اجتماعی آن و ارتش کلمبیا که آنها را به خوبی میشناسم، درخواست کمک میکنم. من از آنها میخواهم که با ونزوئلا اتحاد کامل داشته باشند تا هیچ کس جرات نکند به حاکمیت کشورهای ما دست بزند.»
این درخواست پس از یک سری تشدید تنشها از سوی واشنگتن مطرح شد. مادورو اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سرانجام با متهم کردن ونزوئلا به سرقت «نفت، زمین و سایر داراییهای آمریکا»، «انگیزههای واقعی خود را آشکار کرده است».
رهبر ونزوئلا این اتهامات را «اقدامات جنگطلبانه و استعمارگرانه» توصیف کرد که برای توجیه تغییر رژیم طراحی شدهاند.
مادورو به هوادارانش گفت: «هدف، تحمیل یک دولت دستنشانده است که ۴۷ ساعت دوام نیاورد - دولتی که قانون اساسی و ثروت ما را تحویل دهد و ونزوئلا را به یک مستعمره تبدیل کند. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.»
این بنبست روز سهشنبه زمانی تشدید شد که ترامپ تهدید کرد دولت مادورو را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در پلتفرم اجتماعی حقیقت خود به حضور گسترده دریایی در محاصره این کشور آمریکای جنوبی افتخار کرد.
ترامپ نوشت: «ونزوئلا کاملاً توسط بزرگترین ناوگان دریایی که تاکنون در تاریخ آمریکای جنوبی تشکیل شده است، احاطه شده است.» او افزود: «این [وضعیت] فقط بزرگتر خواهد شد و شوکی که به آنها وارد میشود، چیزی نخواهد بود که قبلاً هرگز دیده باشند - تا زمانی که به ایالات متحده بازگردند. تمام نفت، زمین و سایر داراییهایی که قبلاً از ما دزدیده بودند.»
منبع: آناتولی