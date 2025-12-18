شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام فرزندآوری ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور جلوگیری از روند پیری جمعیت و در راستای تشویق جوانان به فرزندآوری طرح جوانی جمعیت را برای جوانان در نظر گرفت تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند.
متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام من وام فرزند آوری فرزند دوم ثبت نام کردم؛ در بانک ملت شهر خودم مراجعه کردیم؛ الان چهارماه است به بانک ملت مراجعه می‌کنم. به نتیجه مطلوبی نرسیده است. سایت بسته هست بانک ملت پیگیری کنید چرا از بانک ملت وام گرفتنش سخت است؛ خیلی احتیاج این وام هستم. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

