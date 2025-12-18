باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یزد از استان های پیشرو در سرمایه گذاری، اقتصادی، گردشگری، صنعت و معدن است و در سرانه تولید ناخالص داخلی رتبه اول را در اختیار دارد.

وی افزود: در اتاق بازرگانی ایران وظیفه داریم از تمام ظرفیت‌هایی که در استان یزد است حمایت و پشتیبانی کنیم تا همکاران ما در اتاق بازرگانی یزد، در مسیر توسعه استان گام‌های اساسی بردارند و یزد به الگوی توسعه پایدار در کشور تبدیل شود.استان یزد به‌عنوان یکی از استان‌های با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های بزرگ فرهنگی و اقتصادی، همواره نقش کلیدی در تحقق اهداف ملی داشته و از استان‌های اثرگذار در حوزه اقتصادی کشور است.

این استان با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، در دولت چهاردهم شاهد تحولاتی مهم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده که بر مدار افقی با عنوان "یزد پایدار" از سوی استاندار مسیر توسعه را در پیش گرفته است، افق توسعه پایدار یزد در سایه برنامه‌ریزی‌های هدفمند در دولت چهاردهم، در مسیر توسعه زیرساخت‌ها برای تحقق عدالت آموزشی، شکوفایی صنایع دستی، تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی و استفاده از انرژی‌ پاک خورشیدی برای جبران ناترازی در این زمینه، مسیر تازه‌ای از پیشرفت را تجربه می‌کند.