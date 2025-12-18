قسمت هفدهم و پایانی سریال «میراث» که روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان است، امشب پنجشنبه ۲۷ آذر روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «میراث» عنوان مجموعه طنز اجتماعی با رویکردی ملّی به تهیه‌کنندگی کمیل سوهانی و کارگردانی امین امانی، تولید مرکز سیمرغ است که از ۸ آذرماه روی آنتن شبکه دو رفت. این سریال امشب؛ پنجشنبه شب ۲۷ آذرماه به پایان می‌رسد.

سریال «میراث» در فضایی واقع‌گرا و اجتماعی با نگاهی طنز، اهمیت تولید ملّی، خوداتکایی اقتصادی نسل جوان و نقش سازنده روحانیت و نهادهای مردمی در پیشبرد مسیر توسعه کشور را بازتاب می‌دهد. درون‌مایه این سریال بر مواجهه یک طلبه جوان با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و تلاش او برای عبور از موانع اقتصادی و اجتماعی متمرکز است.

این سریال، با روایتی متفاوت از زندگی یک روحانی جوان، توجه مخاطبان تلویزیون را جلب کرده و بر اساس بازدید تلوبیون مورد استقبال و رضایت تماشاگران قرار گرفته است.

در سریال «میراث» بازیگرانی از جمله لعیا زنگنه، داریوش کاردان، ثریا قاسمی، آرش نوذری، بهرام ابراهیمی، امیرحسین صدیق، محمد شیری، زهرا سعیدی و ... ایفای نقش کرده‌اند. همچنین، برخی از دیگر بازیگران این مجموعه عبارتند از: آرام جعفری، شراره رخام، رامین راستاد، کیاوش زارع‌طلب، نصرالله رادش، وحید شیخ‌زاده، پیام احمدی‌نیا، بهراد خرازی، سمیه مهدی‌پور و علی قلیچ خانی.

فهرست عوامل سریال «میراث» عبارتند از: کارگردان: امین امانی، تهیه‌کننده: کمیل سوهانی، نویسنده: کیاوش زارع طلب، مدیر فیلمبرداری: مجید طرقی، مدیر صدابرداری: جعفر علیان، طراح چهره‌پردازی: سیدجلال موسوی، طراح صحنه و لباس: شهرام قدیری، تدوین و صداگذاری: قاسم خدابنده‌لو و محمد صادقی اصفهانی، خواننده تیتراژ پایانی: مجید اخشابی، خواننده تیتراژ ابتدایی: میلاد ابراهیمی، مدیر تولید: میلاد زند، تبلیغات و رسانه: آزاده فضلی.

 

میراث ، سریال تلویزیونی ، فیلم و سریال
