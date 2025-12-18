‎مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از مصرف حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی با اشاره به کاهش فراگیر دما و تداوم سرمای هوا در هفته آینده، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی کامل شرکت‌های گاز استانی تأکید کرد و گفت: موج جدید سرما در اغلب نقاط کشور حاکم شده است و در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل ۷۲ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه است.

وی با اشاره به پیش‌بینی تداوم هوای سرد در روزهای آینده بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، احتمال می‌رود مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء تا پایان این هفته به حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد و در صورت ماندگاری سرمای هوا، به‌ویژه در مناطق فلات مرکزی، حتی در هفته آینده نیز مصرف تا حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد؛ رقمی که نزدیک به ۸۰ درصد گاز تولیدی کشور را شامل می‌شود.

مدیریت مصرف گاز برای پایداری شبکه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در چنین شرایطی تصریح کرد: با توجه به افزایش سهم مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، ناگزیر باید مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها به‌صورت هدفمند اعمال تا پایداری شبکه حفظ شود.

توکلی درباره اقدم‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف گفت: در چارچوب مصوبات هیئت وزیران و برنامه اصلاح الگوی مصرف و تعرفه‌ها، پایش و بازدیدهای دقیق از دستگاه‌های دولتی در حال انجام است و مشترکانی که در گروه‌های بدمصرف و بسیار بدمصرف قرار می‌گیرند، مشمول افزایش تعرفه خواهند شد.

وی همچنین بر نقش مردم در عبور از روزهای سرد پیش‌رو تأکید کرد و گفت: رعایت چند اقدام ساده مانند تنظیم دمای محیط روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد و کمک کند تا تأمین پایدار گاز برای همه بخش‌ها ادامه یابد.

منبع: شرکت ملی گاز ایران