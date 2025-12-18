رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران از رد قاطعانه رشوه ۱۱ میلیارد ریالی توسط مأمور پلیس در راستای کشف مواد مخدر در شهرستان قائم شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ سید جعفر ساداتی رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران و شهرستان قائمشهر موفق به کشف مواد مخدر شیشه از یک متهمه که قصد انتقال آن را داشت خبر داد که برای فرار از قانون به مأموران پلیس پیشنهاد رشوه داد.

او افزود: متهمه به منظور فرار از جرم تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ و خودروی پژو پارس و همچنین مقدار ۱۳ گرم طلا در مجموع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد داد که ماموران پلیس، بدون لحظه‌ای تردید این رشوه را رد و موضوع را صورتجلسه کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مازندران ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و یک کیلو ۲۵۰ گرم مواد مخدر شیشه کشف شد، اما آنچه این پرونده را برجسته می‌کند، ایستادگی مأموران وظیفه شناس در برابر وسوسه مالی و حفاظت از شأن و اعتبار پلیس است.

سرهنگ ساداتی با بیان اینکه صداقت و امانتداری در مسائل مادی و معنوی و ترویج این فرهنگ در آحاد جامعه امری ضروری است، گفت: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، ارتقاء صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه والگوسازی رفتار‌های شایسته، از این امانت داران تقدیر می‌شود.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: مواد مخدر ، رد رشوه
خبرهای مرتبط
رد رشوه ۵۸۰ میلیون ریالی توسط پلیس وظیفه شناس
رد رشوه ۶۰ میلیونی مامور کلانتری مرزن آباد
رد رشوه ۲۲۶ میلیونی ریالی کارکنان انتظامی میاندورود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی روز‌های پایانی هفته در جاده‌های شمال
بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی در محور‌های کوهستانی مازندران
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
توزیع برنج وارداتی در مازندران
۳۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی مازندران درگیر برف شد
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
عنوان سوم دختران مازندرانی در جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در میاندورود
آخرین اخبار
توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در میاندورود
عنوان سوم دختران مازندرانی در جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
۳۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی مازندران درگیر برف شد
توزیع برنج وارداتی در مازندران
بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی در محور‌های کوهستانی مازندران
ادامه محدودیت‌های ترافیکی روز‌های پایانی هفته در جاده‌های شمال
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
برگزاری رزمایش نظارتی سه روزه آرد و نان در مازندران
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
کلاهبرداری ۳ دختر نوجوان با رسید ساز جعلی در بهشهر
شروع پیکار‌های کشتی آزاد نوجوانان مازندران در محمودآباد
آماده‌ باش ۳۰۶ نیروی راهداری در مازندران
سیل و آبگرفتگی در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی پایان آذر در جاده‌های شمال
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم