رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران از رد قاطعانه رشوه ۱۱ میلیارد ریالی توسط مأمور پلیس در راستای کشف مواد مخدر در شهرستان قائم شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید جعفر ساداتی رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مازندران و شهرستان قائمشهر موفق به کشف مواد مخدر شیشه از یک متهمه که قصد انتقال آن را داشت خبر داد که برای فرار از قانون به مأموران پلیس پیشنهاد رشوه داد.

او افزود: متهمه به منظور فرار از جرم تعداد دو دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ و خودروی پژو پارس و همچنین مقدار ۱۳ گرم طلا در مجموع به ارزش ۱۱ میلیارد ریال به عنوان رشوه به ماموران پیشنهاد داد که ماموران پلیس، بدون لحظه‌ای تردید این رشوه را رد و موضوع را صورتجلسه کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مازندران ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و یک کیلو ۲۵۰ گرم مواد مخدر شیشه کشف شد، اما آنچه این پرونده را برجسته می‌کند، ایستادگی مأموران وظیفه شناس در برابر وسوسه مالی و حفاظت از شأن و اعتبار پلیس است.

سرهنگ ساداتی با بیان اینکه صداقت و امانتداری در مسائل مادی و معنوی و ترویج این فرهنگ در آحاد جامعه امری ضروری است، گفت: به منظور ترویج فرهنگ خودکنترلی، ارتقاء صحت عمل و ارج نهادن به این عمل خداپسندانه والگوسازی رفتار‌های شایسته، از این امانت داران تقدیر می‌شود.

منبع:پلیس مازندران