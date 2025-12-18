باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اقدامات بنیاد علوی برای توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق کمبرخوردار، خوابگاه دخترانه علوی در روستای تلنگ، مجاور مدرسه متوسطه دخترانه این روستا، با تأمین کامل منابع مالی از سوی بنیاد علوی افتتاح شد.
این مجموعه آموزشی ـ رفاهی که با هدف کاهش ترکتحصیل دختران دانشآموز احداث شده، دارای ۱۳ اتاق دانشآموزی، یک اتاق سرپرستی، سالن اجتماعات، دو آبدارخانه، سلفسرویس، دو انبار و اتاق تاسیسات است و ظرفیت اسکان ۶۰ دانشآموز را دارد.
بر اساس این گزارش، تجهیز خوابگاه با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان انجام شده و بهرهبرداری از آن، زمینه ادامه تحصیل دانشآموزانی را فراهم میکند که به دلیل بُعد مسافت و نبود فضای اقامتی مناسب، در معرض ترکتحصیل قرار داشتند.
بنیاد علوی با اجرای این پروژه، گام دیگری در مسیر تحقق عدالت آموزشی، توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فضاهای ایمن و استاندارد برای تحصیل دختران مناطق محروم برداشته است.