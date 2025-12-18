فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت سنگین ۴۰۰ سی سی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ یدالله طاهری فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان در پی اقدامات اطلاعاتی و بررسی گزارش‌های مردمی، موفق به کشف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق شدند که به‌صورت غیرقانونی در داخل یک واحد صنفی نگهداری می‌شد.

او افزود: مأموران پس از اطمینان از صحت اطلاعات، با هماهنگی قضایی وارد محل شده و موتورسیکلت فاقد هرگونه مدارک گمرکی و اصالت را که ارزش آن برابر نظر کاشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود، کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: برخورد با قاچاق کالا و احتکار وسایل نقلیه فاقد مجوز قانونی و قاچاق با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

برچسب ها: موتورسیکلت قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
کشف موتور سنگین‌های ۴۰ میلیاردی قاچاق در سوادکوه
ترمز موتور سیکلت قاچاق کشیده شد
جریمه، تاوان نگهداری موتورسیکلت قاچاق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی روز‌های پایانی هفته در جاده‌های شمال
بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی در محور‌های کوهستانی مازندران
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
توزیع برنج وارداتی در مازندران
۳۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی مازندران درگیر برف شد
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
عنوان سوم دختران مازندرانی در جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در میاندورود
آخرین اخبار
توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در میاندورود
عنوان سوم دختران مازندرانی در جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
۳۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی مازندران درگیر برف شد
توزیع برنج وارداتی در مازندران
بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی در محور‌های کوهستانی مازندران
ادامه محدودیت‌های ترافیکی روز‌های پایانی هفته در جاده‌های شمال
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری
برگزاری رزمایش نظارتی سه روزه آرد و نان در مازندران
آغاز مسابقات گروه دوم لیگ یک فوتسال بانوان کشور در بابلسر + فیلم
کلاهبرداری ۳ دختر نوجوان با رسید ساز جعلی در بهشهر
شروع پیکار‌های کشتی آزاد نوجوانان مازندران در محمودآباد
آماده‌ باش ۳۰۶ نیروی راهداری در مازندران
سیل و آبگرفتگی در راه مازندران
محدودیت‌های ترافیکی پایان آذر در جاده‌های شمال
سیر نزولی ابتلا به آنفلوآنزا در مازندران + فیلم