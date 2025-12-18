باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوق‌العاده فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان صبح امروز (پنجشنبه) به صورت حضوری و مجازی با حضور سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. دستور اصلی این مجمع، بررسی استعفای مصطفی نکولعل آزاد رئیس فدراسیون بود.

پس از صحبت‌های صورت گرفته، رأی‌گیری درخصوص این استعفا انجام شد که اعضای مجمع با ۴۰ رأی موافق و ۳ رأی مخالف، نظر مثبت خود را به نسبت به کنار رفتن نکولعل آزاد اعلام کردند. همچنین اعضای مجمع موافقت خود را با تعیین سرپرست توسط وزارت ورزش و تفویض اختیار برای شروع فرآیند انتخابات اعلام کردند.

اعضای مجمع در رأی‌گیری دیگری، به برکناری زهرا داودی نایب رئیس فدراسیون رأی مثبت دادند. برای برکناری نایب رئیس آقایان هم رأی‌گیری انجام شد که امید سعیدی با ۲۲ رأی مخالف، در سمت خود ابقا شد.

نکولعل آزاد روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ و با ۳۵ رأی مأخوذه از مجموع ۵۲ رأی اعضای مجمع، به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان انتخاب شده بود.

اسبقیان اعلام کرد که شنبه سرپرست معرفی و فرآیند انتخابات ظرف ۷۵ روز انجام خواهد شد.