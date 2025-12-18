استعفای رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان مورد قبول مجمع این فدراسیون قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوق‌العاده فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان صبح امروز (پنجشنبه) به صورت حضوری و مجازی با حضور سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. دستور اصلی این مجمع، بررسی استعفای مصطفی نکولعل آزاد رئیس فدراسیون بود.

پس از صحبت‌های صورت گرفته، رأی‌گیری درخصوص این استعفا انجام شد که اعضای مجمع با ۴۰ رأی موافق و ۳ رأی مخالف، نظر مثبت خود را به نسبت به کنار رفتن نکولعل آزاد اعلام کردند. همچنین اعضای مجمع موافقت خود را با تعیین سرپرست توسط وزارت ورزش و تفویض اختیار برای شروع فرآیند انتخابات اعلام کردند.

اعضای مجمع در رأی‌گیری دیگری، به برکناری زهرا داودی نایب رئیس فدراسیون رأی مثبت دادند. برای برکناری نایب رئیس آقایان هم رأی‌گیری انجام شد که امید سعیدی با ۲۲ رأی مخالف، در سمت خود ابقا شد.

نکولعل آزاد روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ و با ۳۵ رأی مأخوذه از مجموع ۵۲ رأی اعضای مجمع، به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان انتخاب شده بود.

اسبقیان اعلام کرد که شنبه سرپرست معرفی و فرآیند انتخابات ظرف ۷۵ روز انجام خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون ناشنوایان ، رئیس فدراسیون
خبرهای مرتبط
خرمی: کاراته پرمدال‌ترین رشته کاروان ایران در المپیک ناشنوایان بود
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو؛
ابوالوفایی: می‌خواستم با طلا روح مادرم را شاد کنم/ مدال برنز نتیجه روز‌های سخت من است
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛
مدال برنز برای تیم میکس پومسه/ مجموع مدال‌های ایران به ۱۳ رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
ام باپه به رکورد رونالدو رسید
فراز کمالوند نقره داغ شد، فولاد و آلومینیوم جریمه!
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
اختصاص بخشی از درآمد جام جهانی ۲۰۲۶ به غزه
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
آخرین اخبار
کشتی فرنگی قهرمانی کشور؛ جدال مدعیان دوبنده تیم ملی در اهواز
قبول استعفای رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان
فراز کمالوند نقره داغ شد، فولاد و آلومینیوم جریمه!
اختصاص بخشی از درآمد جام جهانی ۲۰۲۶ به غزه
وزیر ورزش: ۱۰ درصد مدال‌های ناگویا برای دوومیدانی است
ام باپه به رکورد رونالدو رسید
تیم ملی اسکیت رولبال آقایان در جام جهانی سوم شد
بدمینتون بین‌المللی قزاقستان؛ برد ۲ نماینده ایران در دور مقدماتی
پیروزی منچسترسیتی و نیوکاسل به نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس + فیلم
تالاورا ۲ - ۳ رئال مادرید/ عبور پراضطراب از حریف دسته چهارمی با درخشش امباپه + فیلم
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور در جام حذفی
تراکتور - پرسپولیس؛ نبرد تمام عیار سرخ‌ها در تبریز
تراکتوری‌ها حاشیه‌های فوتبال را بلد هستند
صعود سخت اتلتیکو مادرید به یک هشتم نهایی کوپا دل ری
شش‌گانه پاری سن ژرمن در ضربات پنالتی تکمیل شد + فیلم
مقام سومی بانوان ایران در جام جهانی اسکیت رولبال
اوسمار: می‌خواهیم با بردن تراکتور به هواداران پرسپولیس هدیه بدهیم
پیروزی راحت فولاد سیرجان مقابل سایپا/ اولین شکست شهداب به ثبت رسید
انحلال باشگاه سایپا تکذیب شد
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
اعلام پاداش جام جهانی ۲۰۲۶/ ۱۰.۵ میلیون دلار حداقل دریافتی هر تیم
ذوب آهن در خانه مقابل شمس آذر متوقف شد
سیدصالحی: کیفیت پرسپولیس بهتر شده است/ استقلال نیاز به تقویت دارد
جلسه تاج با اینفانتینو درباره حضور اعضای تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶
جریمه سنگین تراکتور و ساپینتو از سوی کنفدراسیون آسیا
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان
مورایس سرمربی قهرمان آسیا شد
اجتناب از برنامه‌های کوهنوردی تا اطلاع ثانوی
آبگرفتگی معابر دختران فوتسال را به دردسر انداخت!
تغییر در نتیجه لیگ برتر کشتی فرنگی؛ دانشگاه آزاد سوم شد