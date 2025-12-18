استاندار گیلان با حضور در محل سد دیورش، از نزدیک با روند اجرای خط انتقال و لوله‌گذاری این پروژه مهم را مورد بررسی قرار داد، گفت: تاکنون این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان   _ هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، صبح امروز (پنجشنبه) در سفر به شهرستان رودبار با حضور در محل سد دیورش، از نزدیک روند اجرای خط انتقال و لوله‌گذاری این پروژه مهم را مورد بررسی قرار داد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی آن قرار گرفت.

استاندار گیلان در این بازدید با اشاره به اهمیت پروژه‌های زیربنایی در توسعه پایدار استان اظهار کرد: سد دیورش نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی، کنترل روان‌آب‌ها، تأمین آب شرب پایدار و تقویت بخش کشاورزی منطقه دارد و تکمیل به‌موقع آن از اولویت‌های اصلی مدیریت استان محسوب می‌شود.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خواستار تسریع در روند اجرای پروژه، رفع موانع احتمالی و تأمین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز شد و بر پیگیری مستمر تا بهره‌برداری کامل از این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: خط انتقال و لوله‌گذاری سد دیورش که با اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده، تاکنون به حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

استاندار گیلان همچنین تصریح کرد: همزمان با احداث سد دیورش، اجرای خط انتقال آن نیز در دستور کار قرار دارد و با تکمیل این پروژه، بخشی از مشکلات تأمین آب شهرهای توتکابن، رستم‌آباد، رودبار، منجیل و لوشان برطرف خواهد شد.

به گفته حق‌شناس، تأمین آب مورد نیاز ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی مناطق دره خرشک و اسطلخ‌جان به میزان ۱۳.۵ میلیون مترمکعب از دیگر مزایای بهره‌برداری از سد دیورش رودبار است.

پیشرفت ۷۰ درصدی خط انتقال آب سد دیورش رودبار

در جریان این بازدید، مدیران و مسئولان اجرایی پروژه گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده، مسائل فنی و نیازهای اعتباری ارائه کردند و استاندار گیلان دستورات لازم را برای تسهیل روند اجرا و تسریع در تکمیل پروژه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، با تکمیل پروژه سد دیورش، خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ جنب سد تا مخزن موجود شهر رستم‌آباد به طول ۱۱.۵ کیلومتر لوله‌گذاری شده و آب شرب دو شهر و ۱۰ روستا تأمین خواهد شد.

