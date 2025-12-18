باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات امنای بنیاد ملی پویانمایی به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این جلسه گفت: جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه به دلیل سابقه تاریخی خود در حوزه پویانمایی (که از دهه ۴۰ شمسی آغاز شده و با تقریبا پیوستگی ادامه یافته) از موقعیتی مطلوب برخوردار است.

وی افزود: جایگاه جهانی پویانمایی ایران نیز قابل انکار نیست؛ چه در بازارهای بین‌المللی (هرچند محدود) و چه بیش از آن در عرصه جشنواره‌ها و میزان شناخته‌شدگی آثار.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از سوی دیگر، منابع انسانی این حوزه (به‌ لحاظ کمی و کیفی) به‌صورت پیوسته در حال رشد بوده و همه این موارد از مزیت‌های پویانمایی ایران به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه از همان دوره‌های گذشته نیز تأکید می‌شد که مشکلات مهمی در این عرصه وجود دارد، افزود: یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها این است که جریان پویانمایی در ایران رشته تسبیح و حلقه اتصالی که بتواند مشکلات را حل کند و مسیر پیشبرد را برای رونق داخلی، حضور منطقه‌ای و جهانی، توازن‌سازی در بازار داخلی و حتی غلبه تولید داخلی بر آثار خارجی و ... را فراهم آورد، نداشت‌.

صالحی با بیان اینکه خوشبختانه دو اتفاق مهم و مثبت رخ داده که فرصت تازه‌ای را پیش روی پویانمایی کشور قرار داد، تصریح کرد: اتفاق نخست مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با زحمات و پیگیری‌های دوستان در دولت قبل به نتیجه رسید و بستر مناسبی برای رفع خلأ موجود فراهم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اتفاق دوم، حکمی بود که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد؛ گرچه از منظر اهداف کمّی انتقادهایی به آن وارد است و تحقق برخی از ارقام پیش‌بینی‌شده دشوار به نظر می‌رسد اما نفسِ درج چنین بندی به‌عنوان تدوین آیین‌نامه و هدف‌گذاری کمی فرصت ارزشمندی را برای این حوزه ایجاد می‌کند.

صالحی تصریح کرد: در دوره جدید با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های جدی مدیرعامل و هیات مدیره جوان و کاربلد و تصمیمات اتخاذ شده ان‌شاءالله بنیاد پویانمایی با قوت به کار خود ادامه خواهد داد؛ به‌ویژه با هماهنگی و همکاری سازمان سینمایی و نقش‌آفرینی اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنا.

وی افزود: حضور آقای فریدزاده به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت امنا از سوی سازمان سینمایی، پیوند و ارتباط میان بنیاد پویانمایی و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ را مستحکم‌تر کرده است.

صالحی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره روانشاد مسعود شاهی از پیشکسوتان و مدیران برجسته حوزه سینما و پویانمایی و عضو فقید هیات امنای بنیاد تصریح کرد: زحمات عزیزانی چون جناب آقای مافی، خانم فخریان و دیگر همکاران، زمینه‌ساز آغاز فصل تازه‌ای شد؛ فصلی که از ابتدای امسال و با حضور آقای جاهدنیا از فروردین‌ آغاز شد.

صالحی تصریح کرد: هیات امنای بنیاد صرفاً برای برگزاری جلسات نیست بلکه می‌خواهیم با همراهی و حمایت شما عزیزان، این نهاد نوپا را در مسیر تحقق اهدافش یاری کنیم.

وی افزود: بدیهی است نهادهای تازه‌ تأسیس، بیش از هر چیز به حمایت‌های مضاعف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نیاز دارند تا اهداف در نظر گرفته شده را محقق کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در این مسیر هم از ظرفیت مجموعه‌های حقوقی بهره خواهیم برد و هم از همراهی اشخاص حقیقی که به اعتبار جایگاه، شناخت و ارتباطات خود می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، استفاده خواهیم کرد.

صالحی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در حوزه اقتصاد و صنعت فرهنگی، بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی دو حوزه پیشران محسوب می‌شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: با این نگاه باید نسل‌های پیشین را متوجه سوگیری حرکت جامعه کنیم و برای رفع فاصله فرهنگی- اجتماعی مسئولان کشور با این دو حوزه پیشران تدبیری بیندیشیم چراکه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی پیشرانی برای تغییر در زیست بوم فرهنگی- اجتماعی هستند.

در ابتدای این جلسه گزارشی از عملکرد بنیاد ملی پویانمایی ایران ارائه شد و اعضا در ادامه به بیان چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه پرداختند.

منبع: وزارت فرهنگ