باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور که مرحله اصلی انتخابی تیم ملی است، در اهواز در حال پیگیری است.

غیبت چهره‌های شاخصی چون محمدرضا گرایی، پویا دادمرز، علیرضا عبدولی و علیرضا نجاتی، محمدرضا بالی و علی اکبر یوسفی از نکاتی است که سبب شده جذابیت این مسابقات کمتر شود. با این حال حضور چهره‌هایی مانند محمدرضا مختاری و ناصر علیزاده تنور این مسابقات را گرم کرده است.

در روز اول مسابقات اتفاق‌های غیرقابل پیش‌بینی رقم رخورد، محمد ناقوسی با شکستی سنگین مقابل امیرمهدی سعیدی‌نوا راهی دیدار رده بندی شد. همچنین امین کاویانی‌نژاد برابر علی اسکو شکست خورد. جمال اسماعیلی که در رقابت‌های لیگ عملکردی درخشان داشت، مقابل بهروز هدایت مغلوب شد.

از دیگر نکات جالب می‌توان به شکست مهدی محسن‌نژاد برابر عرفان جرکنی و همچنین باخت سنگین امیررضا ده‌بزرگی مقابل پویا ناصرپور اشاره کرد. همچنین محمد عشیری پس از سال‌ها ناکامی، حضوری درخشان از خود به نمایش گذاشت.

در ادامه، میثم دلخانی با پیروزی مقابل عرفان جرکنی، روند خوب این کشتی‌گیر را در مسابقات قهرمانی کشور متوقف کرد.

همچنین تغییر وزن برخی کشتی‌گیران آن‌گونه که انتظار می‌رفت، موفقیت‌آمیز نبود؛ مهدی احدی از ۵۵ به ۶۳ کیلوگرم، محمدرضا رستمی از ۷۲ به ۷۷ کیلوگرم و محمد ناقوسی از ۸۲ به ۷۷ کیلوگرم تغییر وزن داده بودند که نتایج مطلوبی کسب نکردند.

از دیگر نکات مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور می‌توان به شرایط میزبانی اشاره کرد. هیئت کشتی استان خوزستان با وجود محدودیت زمانی و فرصت اندک برای آماده‌سازی، عملکردی درخشان در برگزاری مرحله نخست چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی از خود به‌جا گذاشت. این رقابت‌ها که در سطح کیفی بالایی در حال برگزاری است، با نظم، برنامه‌ریزی دقیق و استانداردهای مطلوب همراه بوده است.

سالن محل برگزاری مسابقات با تلاش‌های صورت‌گرفته، به مدرن‌ترین و زیباترین شکل ممکن آماده‌سازی شده و شرایط فنی مناسبی را برای کشتی‌گیران فراهم کرده است. همچنین محل اسکان و تغذیه کشتی‌گیران، کادر فنی و سایر عوامل اجرایی، مطلوب و رضایت‌بخش ارزیابی شده است.

با وجود کمبود زمان، خوزستان که به‌عنوان مهد کشتی فرنگی جهان شناخته می‌شود، بار دیگر توانمندی خود را در میزبانی رویدادهای مهم ملی به نمایش گذاشت. تلاش‌های گسترده اداره کل ورزش و جوانان استان، هیئت کشتی خوزستان، کمیته مسابقات فدراسیون کشتی و همچنین همکاری مؤثر شرکت نفت، نقش بسزایی در برگزاری موفق این رقابت‌ها داشته است.

مجموع این عوامل سبب شد تا خوزستان، علیرغم تمامی محدودیت‌ها، نمره قبولی قابل توجهی در میزبانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور کسب کند و بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشتی ایران تثبیت کند.

فینالیست های پنج وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور که عصر امروز برگزار می‌شود، به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: محمدرضا توکلی - محمد حسینوند پناهی

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری - پویا ناصرپور

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی- رضا بهمنی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو - امیر مهدی سعیدی نوا

۸۷ کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار - بهروز هدایت